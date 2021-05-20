مؤسسة الأعلاف توزّع 1450 طناً من مادّة النّخالة والعلف في ديرك

يشهد مركز الأعلاف التابع لمؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية في ديرك ونواحيها إقبالاً من قبل مربي المواشي على شراء النخالة والعلف المركب نتيجة توفرها بأسعار رمزية هناك.

وطرحت مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية التابعة للإدارة الذاتية، العلف والنخالة بسعر أقل من سعر السوق المحلية، لتأمين احتياجات مربي المواشي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض الأمطار الموسمية ما أدى إلى تضرر المراعي.

وعانى مربي المواشي من ارتفاع الأسعار في السوق واستحكام التجار بالأسعار، ما قرر مركز الأعلاف توزيع المادة بأسعار رمزية وخاصة بعد انخفاض الأمطار وتضرر المراعي.

وتباع النخالة لمربي المواشي، بموجب قوائم صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية ومركز الأعلاف في ديرك حسب ما أكده المشرفون على التوزيع.

وخصصت كمية 1850 طناً من العلف والنخالة لمركز الأعلاف في ديرك لتوزيعها على مربي المواشي في ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر، ووزعت حتى الآن 1450 طنّاً على مربي المواشي، وذلك بعد مراجعة دائرة الثروة الحيوانية وتقديم الأوراق المطلوبة وتبيان عدد المواشي".

وحول التوزيع أشار أمين المستودع في مركز أعلاف ديرك محمد خليل أنّ "عملية توزيع العلف ومادة النخالة المركبة بدأت منذ شهر بعد انتهاء الدفعة الأولى منذ فترة وبأسعار مقبولة على مربي المواشي".

وتابع خليل: "إن مربّي المواشي من منطقة ديرك ونواحيها من تل كوجر، كركي لكي وجل آغا بالإضافة إلى منطقة الكوجرات وبرآف استفادت من هذه المادة حسب كمية رؤوس المواشي".

وأضاف خليل: "إن الكمية التي تم توزيعها حتى اليوم وصلت إلى 1250 طنّاً من مادة النخالة، بينما تم توزيع 200 طن من مادة العلف المركب.

وتبيع مركز الأعلاف طن النخالة بـ 300 ألف ليرة سورية، أما العلف المركّب وصل سعر الطن الواحد إلى 205 دولار".

وحول الكمية المتبقية في المستودع قال خليل إنّ حوالي 400 طن لا زال موجود في مستودعات مركز الأعلاف وسيتم توزيعه حتى الانتهاء من الكمية".

(م ح)

ANHA