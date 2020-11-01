مؤسسات وأحزاب حلب تدعو العالم إلى الوقوف ضد مجازر الاحتلال التركي

مع حلول اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، أصدرت مؤسسات وأحزاب أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بيانًا إلى الرأي العام.

وقرئ البيان من قبل العضو في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في حلب أمين عليكو، الذي بدأه بالقول: "بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني نعبّر عن امتناننا لجميع شعوب العالم لتضامنها مع مقاومة كوباني وجعلها هذا اليوم يومًا للتضامن مع المقاومة العظيمة التي هزمت داعش في كوباني، ومنها امتدت إلى جميع المناطق التي يحتلها هذا التنظيم الإرهابي في سوريا".

وأضاف عليكو مذكرًا باستمرار خطر داعش من خلال الهجمات التركية "واليوم يحاول المجرم أردوغان، مرة أخرى، احتلال أجزاء من سوريا وتهجير سكانها الأصليين كما حصل في عفرين وكري سبي وسري كانيه، مع تأكيدنا للرأي العام، وبشكل واضح، أن من كان يقف وراء داعش ويدعمه من أجل محاربة الكرد والعرب وجميع الشرائح المتعايشة في سوريا هو ذاته الفاشي أردوغان".

وأشاد البيان بجهود قوات سوريا الديمقراطية في دحر داعش "والعالم كله يشهد أن من دحر مرتزقة داعش وكسر شوكتهم هم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة بدعم من التحالف الدولي ضد داعش، وقدّم المقاتلون من أجل حماية الأمن العالمي وكرامة الإنسانية جمعاء أكثر من 12 ألف شهيد و30 ألف جريح في حربهم على التنظيمات الإرهابية".

ودعا البيان إلى تكثيف الجهود لتوحيد الصف الكردي "اليوم الأول من تشرين الثاني هو يوم التضامن ضد الظلم والاستبداد ونداؤنا هو خروج العالم أجمع باسم الديمقراطية والعدالة للوقوف ضد المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري، فعليه رفع صوته لمنع المجازر التي يقوم بها النظام التركي وعدم السماح له بضرب الحوار الكردي- الكردي".

وشدد البيان على استعداد شعوب شمال وشرق سوريا للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم "على هذا الأساس نحن نثق بقواتنا وبإرادتنا نقول لا لأردوغان، ولا للفكر المتطرف، ولن تستطيع أي قوة همجية كسر إرادة شعبنا السوري في شمال وشرق سوريا، وسنحافظ على مكتسباتنا ومستعدون لبذل جميع التضحيات وتصعيد المقاومة في سبيل الحفاظ على العيش بكرامة والحياة المشتركة من أجل بناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

(م)

ANHA