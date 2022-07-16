مؤسسات تل تمر: وضعنا خطط الطوارئ ومستعدون لمجابهة الهجمات

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 6 من شهر تموز الجاري حالة الطوارئ في عموم المناطق، لمجابهة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته في ظل استمرارهم بتهديد المناطق الآمنة والتمهيد لاحتلالها.

ووفق المرحلة الراهنة وحساسيتها تعمل المؤسسات المدنية والأمنية والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا على وضع جميع إمكاناتهم في خدمة الشعب من خلال إعلانهم الانضمام إلى حالة الطوارئ المعلنة، لمواجهة أي عدوان محتمل ضد المنطقة وشعوبها.

وكالتنا التقت إداريي المؤسسات المدنية والخدمية والأحزاب السياسية في ناحية تل تمر الذين سلطوا الضوء على حساسية المرحلة وما يتوجب عليهم فعله لمواجهة تهديدات الاحتلال التي تهدف لاحتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا.

"نعمل وفق حساسية المرحلة"

الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل تمر، سمر خليل أكدت في بداية حديثها: "تشهد ناحية تل تمر منذ مدة طويلة هجمات مستمرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، كما شهدت خلال الأعوام الماضية هجمات مرتزقة داعش بدعم من الاحتلال التركي، وخلال هذه الهجمات لم يتخلَ سكان المنطقة عن مدينتهم وأرضهم وتشبثوا بها في جميع الظروف".

وأضافت "في المرحلة الراهنة ما تشهدها شمال وشرق سوريا، وإعلان الإدارة الذاتية لحالة الطوارئ، قمنا بدورنا نحن مجلس ناحية تل تمر بالانضمام لحالة الطوارئ، وشكلنا لجاناً مختلفة ومختصة بأعمال مختلفة لمجابهة أي هجمات محتملة في إطار حرب الشعب الثورية".

مؤكدةً "نحن شعوب المنطقة وأعضاء المؤسسات المدنية، نرى أنفسنا اليوم كقوات حماية المجتمع، ونرى أن هذه الحرب هي حرب الوجود أو اللاوجود، وستكون المرحلة الجديدة عكس ما شهدناه في السابق، لذلك قمنا بتجهيزاتنا للحالات الطارئة، ووفق المرحلة"، مشددة "سنكون بين شعبنا وسنساند قواتنا العسكرية".

"تهديدات الاحتلال تتطلب ووضع خطط مستقبلية"

من جانبه، قال مدير مشفى الشهيدة ليكرين في ناحية تل تمر، لؤي بكر: "نحن طاقم المشفى، نرى أن حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ليست بجديدة، فنحن نعيش حالة الطوارئ منذ ثلاثة أعوام بسبب الهجمات اليومية التي تطال قرى الناحية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق سكان المنطقة الأصليين والقاطنين في قرى خطوط التماس".

وقال في ختام حديثه: "مع إعلان الإدارة الذاتية لحالة الطوارئ وضعنا خططاً مستقبلية، وجهزنا معداتنا ونقاطاً طبية في المنطقة، واتخذنا كافة الإجراءات اللازمة للعمل وفق المرحلة الراهنة وحساسيتها".

"على الجميع إعلان النفير العام والعمل وفق حساسية المرحلة"

في السياق، قال الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) رضوان خلف: "حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرار صائب، فتهديدات الاحتلال التركي ضد المنطقة تهديدات جدية".

مضيفاً "دولة الاحتلال تحركت على مستوى الناتو بضم كل من السويد وفنلندا إلى الناتو بشروط عدة منها مهاجمة شمال وشرق سوريا، لاحتلال المزيد من الأراضي السورية".

مخاطباً شعوب المنطقة "علينا إعلان النفير العام وفق مبدأ حرب الشعب الثورية، وعلى الجميع الوقوف وقفة واحدة وفي خندق واحد مع قواتهم العسكرية، لأن الاحتلال التركي يحاول إعادة "العثمانية" وتطبيق "الميثاق الملي"".

وأكد في نهاية حديثه "يقع على عاتق جميع الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا أيضاً إعلان النفير العام، وإقامة التحالفات، وتهيئة الشعب وتنظيمه، والانضمام إلى حالة الطوارئ للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا".

(ف)

ANHA