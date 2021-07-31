مؤسسات ناحية تل كوجر تدعو لفضح السياسات القذرة لـ PDK وتركيا

وأدلت المؤسسات والمجالس ببيان إلى الرأي العام، اليوم السبت، قرئ من أمام مجلس ناحية تل كوجر، من قبل سميرة المطرد.

وجاء في نصه:

"في الوقت الذي تلحق فيه قوات كريلا خسائر كبيرة بصفوف الجيش التركي، تقوم القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحشيد في مناطق الاشتباك، حيث نصبت كميناً لقوات الكريلا، أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين".

وتابع "نحن في ناحية تل كوجر بكافة مكوناتها ومؤسساتها ندين هذا العمل اللاأخلاقي الذي قامت به قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ونبيّن للعالم أجمع مدى قذارة التعاون بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش التركي ضد قوات الكريلا، فما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسة خطيرة جداً، سوف تضع جميع مكتسبات شعبنا في خطر".

وأضاف "الهجوم على قوات الكريلا هو هجوم على التلاحم والقيم المشتركة لشعبنا، فقد كانت قوات الكريلا وما زالت القوة الضامنة، لهذا ندعو كافة القوى الكردستانية إلى الوقوف في وجه هذه السياسات الخطيرة والقذرة".

ودعا " الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ترك هذه الممارسات الخطيرة لما لها من تداعيات خطيرة على مستقبل شعوبنا في المنطقة، كما ندعو شعبنا إلى الاستمرار في النضال لفضح السياسة القذرة التي تجمع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة التركية".

(ك-ع/ س ر)

ANHA