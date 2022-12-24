مؤسسات مدنية وتنظيمات نسائية تدين مجزرة باريس الثانية

لاقت مجزرة باريس الثانية التي ارتكبت، يوم أمس الجمعة في الجمعية الثقافية الكردية في العاصمة الفرنسية، باريس، ردود فعل منددة بالمجزرة.

كوباني

حيث أدانت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن في إقليم الفرات خلال بيان، مجزرة باريس الثانية، وقرئ البيان بصالة الفرات في مدينة كوباني من قبل عضوة حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات، نجلاء بوزان.

أكد البيان أن "النظام التركي؛ هو المخطط الأساسي لهذه المجزرة وأنه وعبر عملائه أصبح يشكل خطراً على حياة الكرد أينما كانوا".

وندد البيان بتساهل السلطات الفرنسية مع المجرمين؛ مطالباً إياها بالتعامل بشكل جدي مع من يخطفون أرواح الكرد في باريس.

حلب

من جانبها، نددت مؤسسات المجتمع المدني في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية خلال بيان بالمجزرة، قرئ من قِبل عضو في مؤسسات المجتمع المدني، أحمد بيرهات.

أكد البيان أن "هذه المجازر لم ولن تكسر مقاومة الكرد، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الهجمات وأن حكومة AKP-MHP باتت تعيش مرحلتها الأخيرة، فقد خسرت كل رهاناتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية ضد شعوب المنطقة عبر المشروع المسمى بالعثمانية الجديدة والميثاق الملّي".

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا

بدوره، أدان مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، خلال بيان كتابي وصلتنا نسخة عنه، هذا "العمل الإرهابي البشع بحق الكرد".

حركة الهلال الذهبي

في السياق، قالت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، خلال بيان مكتوب، وصلتنا نسخة عنه، إن سياسات الإبادة الثقافية والجسدية تجاه الكرد قد تجاوزت حدود كردستان، مؤكدة أن هذه المجزرة لم تأتِ مصادفة، حيث تزامنت مع الذكرى السنوية لمجزرة باريس عام 2013.

دعت الحركة في ختام بيانها، جميع الفنانين والفنانات إلى مواصلة المقاومة في الساحات؛ لتسليط الضوء على مجزرة مركز "أحمد كايا" الثقافي.

(كروب)

ANHA