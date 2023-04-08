مؤسسات مدنية تشجب صمت الدولة التركية حيال مطالب الأمم المتحدة

طالبت الأمم المتحدة من دولة التركية بضرورة تقديم تقريراً عن الوضع العام والصحي للقائد عبد الله أوجلان أواخر آذار، إلا أن دولة التركي لم تخطي أية خطوة في هذا الإطار.

وتفرض الدولة التركية منذ أكثر من عامين عزلة مشددة بحق القائد عبد الله أوجلان، فلا تستطيع أسرته ولا محاميه من اللقاء به، مما لاقى سخطاً شعبياُ في عموم كردستان والعالم.

عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان بدران حمو أكد أن شهر نيسان مهم وتاريخي بالنسبة لهم لأنه يصادف ميلاد القائد عبد الله أوجلان، ويعد بمثابة صحفة جديدة في تاريخ الكرد.

واستنكر بدران حمو المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط 1999، والعزلة المشددة بحقه، وأوضح: "بالرغم من كل هذه العزلة القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب CPT يلتزمون الصمت، وهذا الصمت يخدم سياسية ومصالح الدولة التركية".

وأوضح حمو: "لو لم يعتقل القائد عبد الله أوجلان لكان له دور مهم في حل المشاكل الموجود في الشرق الأوسط، عبر مفهوم الامة الديمقراطية".

وتطرق حمو إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأوضح: " مضى عامان ولم تردنا اية معلومات عن القائد. لجنة مناهضة التعذيب هي المسؤولة عن هذا الوضع، لأنها لم تدلي بأية معلومة عن وضع القائد الصحية. بالرغم أنها تدعي أنها مستقلة، إلا أنها تحولت لأداة بيد السياسيات الرأسمالية".

لن نقف مكتوفي الأيدي

عضوة لجنة الصلح في مجلس حي الشهيد روبار قامشلو آيتان رشو استنكرت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدت أنّ لجنة مناهضة التعذيب لم تلعب دورها بشكل المطلوب حتى الآن.

شددت آيتان رشو على ضرورة تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأكدت: "يجب على المنظمات المعنية أن تدافع في حقوق المعتقلين، وبالأخص القائد عبد الله أوجلان الذي تفرض بحقه عزلة مشددة. لن نقف مكتوفي الأيدي وسائرون على خطى ونهج القائد".

ونوهت آيتان رشو إلى أنّ الأمم المتحدة طلبت من الدولة التركية تقريراً عن وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي، لكن حتى الآن لم تتخذ الدولة التركية أية خطوة في هذا الإطار. وهذا يدل على عداءها للقائد وللفكر الإنساني.

وتطرقت آيتان رشو إلى الجهود التي بذلها ويبذلها القائد عبد الله أوجلان من أجل حرية المرأة، وأوضحت: "إنّ القائد قدّم الكثير من أجل المرأة، وجعلها تخوض في الكثير من الأعمال وتلعب دورها في كل مكان".

(كروب/أ ب)

ANHA