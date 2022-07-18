مؤسسات مدنية في عفرين والشهباء تضم صوتها لمطالب الأحزاب السياسيّة بفرض حظر جوي

وتجمّع العشرات من عضوات مؤتمر ستار لإقليم عفرين في ساحة مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسين التابعة لناحية الأحداث، والعشرات من وجهاء عشائر عفرين والشهباء في ساحة ناحية فافين، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء اتحاد الإيزيديين في ساحة ناحية الأحداث، لاستنكار هجمات وتهديدات الاحتلال التركي للمنطقة ودعوة المجتمع الدولي لفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقرئت خلال التجمعات البيانات التي أصدرتها المؤسسات المدنية بهذا الصدد. حيث قرئ بيان مؤتمر ستار باللغة الكردية من قبل روناهي شيخو وباللغة العربية من قبل أليف شيخ محمد.

أمّا بيان اتحاد الإيزيديين فقرأته العضوة في الاتحاد اوريفان سيدو باللغة الكردية، وباللغة العربية والإنكليزية قرأه الإداري في لجنة العلاقات للاتحاد مصطفى نبو.

فيما قرأ جمعة ولو بيان وجهاء عشائر عفرين، أما بيان وجهاء عشائر الشهباء فقرأه الشيخ علي الخميسي.

المجالس والمؤسسات المدنية هنأت في بياناتها الذكرى السنوية لثورة 19 تموز. كما أشادت بمقاومة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا ضد جميع أشكال الهجمات.

وجاء في البيانات أيضاً أن ممارسات الدولة التركية المحتلة هي " خروقات واضحة للقانون الدولي بالتعدي على دول الجوار و العمل على احتلال مناطق منها مثل عفرين و سري كانيه و كري سبي، بل هي تسعى إلى احتلال مناطق جديدة عبر تهديداتها اليومية بشن هجوم جديد".

وأعلنت المؤسسات المدنية في بياناتها ضم صوتها إلى صوت منسقية الأحزاب السياسية في المطالبة بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/ك)

ANHA