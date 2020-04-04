مؤسسات إقليم عفرين: ميلاد القائد هو ميلاد الشعوب التواقة للحرية والعيش المشترك

ككل عام وفي مثل هذا اليوم الـ 4 من نيسان، يزرع الكردستانيون الاشجار بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

في إقليم عفرين، زرعت المؤسسات المدنية 147 شجرة بهذه المناسبة.

حيث زرعت بلدية الشعب لإقليم عفرين في ساحة البلدية بتل سوسين التابعة لناحية الاحداث 50 شجرة متنوعة منها أشجار الزيتون بحضور أعضاء البلدية.

وفي ناحية أحرص زرع مجلس عوائل الشهداء 17 شجرة شمسية والزيتون في مزار الشهداء العصر بحضور أعضاء وإداريين في مجلس عوائل الشهداء.

أما في مخيم برخدان بادرت بلدية ومجلس المخيم بزراعة 50 شجرة شمسية في ساحة مخيم برخدان وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

أعضاء هيئة الزراعة في إقليم عفرين زرعوا 30 شجرة شمسية وزينة أمام مركز هيئة الزراعة مباركين ميلاد القائد عبد أوجلان.

وخلال زراعة الأشجار ألقيت كلمات من قبل الإداريين في المؤسسات هنئت من خلالها مكونات المنطقة وشعوب الشرق الأوسط بميلاد القائد عبد الله أوجلان.

كما نوهت الكلمات بأن ميلاد القائد عبد الله أوجلان هو ميلاد الشعوب التواقة للحرية، والعيش المشترك.

وأوضحت الكلمات بأن الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون الأشجار في عفرين المحتلة، وانهم في الشهباء يزرعون الاشجار، ليؤكدوا بأنهم متشبثون بأرضهم، وثقافتهم.

(كروب/دج)

ANHA