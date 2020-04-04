مؤسسات عين عيسى تزرع الأشجار احتفالاً بميلاد القائد أوجلان

وبادرت المؤسسات واللجان والمجالس في عين عيسى بزراعة ما يقارب الـ 120 شجرة ضمن أبنيتها، والأماكن العامة في ناحية عين عيسى، بهذه المناسبة.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية عين عيسى مصطفى محمد يقول "إن زراعة هذه الأشجار تأتي احتفالاً بميلاد القائد عبد الله أوجلان قائد الشعوب الحرة".

وأضاف مصطفى محمد في حديث مع وكالة أنباء هاوار إن "ما قام به القائد عبد الله أوجلان ونضاله الدؤوب على مدار السنوات الماضية يستحق كل التقدير والفخر، هذه الإنجازات التي تحققت بالنسبة لشعوب المنطقة هي بفضل فكره النيّر الذي نتعهد بالسير على خطاه حتى تحرير كافة الشعوب المضطهدة والمظلومة".

هذا ويصادف يوم الـ 4 من نيسان/أبريل من كل عام ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان الذي ولد عام 1948، وشكلت شخصيته وفكره التحرري ثورة حقيقية في وجه مضطهدي الشعوب، وشعاع نور نحو الحرية والديمقراطية، وترى شعوب شمال وشرق سوريا منه قائدها المعنوي وتقتدي بفكره وفلسفته.

(ج)

ANHA