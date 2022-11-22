مؤسسات المجتمع المدني وحزب سوريا المستقبل ينددون بهجمات الاحتلال التركي

أدلت مؤسسات المجتمع المدني، ببيانات متفرقة، اليوم الثلاثاء تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

كوباني

أدان مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات خلال بيان قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس، نبيل جاويش، القصف التركي على شمال وشرق سوريا

وأكد البيان "صمت القوى الدولية حيال جرائم دولة الاحتلال التركي دليل على تواطؤها، وعجزها عن الإيفاء بوعودها في حماية سكان المنطقة من هذه الهجمات الوحشية".

وطالب البيان "بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها ضد المنطقة وشعبها".

الحسكة

كما شجبت مجالس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، خلال بيان مشترك، هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان في مدينة الحسكة، من قبل عضوتي المجلس، روجدا أحمد باللغة العربية، وكولجين أحمي باللغة الكردية وفي ناحية تل تمر، قرئ من قبل عضوة المجلس، سناء عبود، أما في ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، فقرأته عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، نزيرة حمد.

أكد البيان "يريد المحتل التركي إفشال مشروع وحدة المكونات الذي هو نواة مشروع الأمة الديمقراطية، وللأسف تحصل هذه الجرائم أمام أنظار المنظمات الحقوقية وروسيا وأميركا، دون أن تحرك ساكناً".

شدد البيان "سنكون دروعاً بشرية أمام آلاته الحربية؛ لنمنع احتلال أرضنا التي حُررت بدماء شهدائنا، وسنكون سداً منيعاً أمام أي تدخل عسكري، وسنساند قواتنا العسكرية حتى الرمق الأخير".

حلب

في السياق، استنكرت المؤسسات المدنية بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب خلال بيانات منفصلة، هذه الهجمات.

وقرئ بيان بلدية الشعب من قبل الإداري في لجنة المشاريع الخاصة ببلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، محمد غريبي.

فيما قرئ بيان أكاديمية المجتمع الديمقراطي من قبل عضوة لجنة التدريب في مجلس حي الشهيد روبار قامشلو، زلوخ شيخو، كما قرئ بيان مجلس المرأة لعوائل الشهداء من قبل الإدارية في المجلس، سوزدار رشو.

وأكدت البيانات أن "إجرام دولة الاحتلال التركي؛ جزء من مخططاتها الاستعمارية وسياستها الممنهجة في احتلال أراضٍ سورية جديدة، وتغيير هويتها الأصلية بحججها الواهية والمزيفة وصهرها وإبادة شعب المنطقة".

وشددت "نقول لدولة الاحتلال التركي وكل من يدعمونها إننا لن نتنازل عن ذرة تراب حرّرناها بدماء أبنائنا، ما تحرر بالدم لن ولا يصان إلا بالدم".

وأكدت "سنكون السند لقواتنا ومعها جنباً إلى جنب في حماية أرضنا ومكتسباتنا وحماية إرث شهدائنا حتى تحقيق النصر على الإرهاب وكل المعتدين".

الطبقة

من جانبها، أدانت منظمات المجتمع المدني في الطبقة، خلال بيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الأصناف، ميلاد فارس، هذه الهجمات.

وأكد البيان أن "الفيلم المتمثل بتفجير إسطنبول استخدمته دولة الاحتلال التركي ذريعة من أجل ضرب مناطقنا الآمنة بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من أميركا وروسيا، مستخدمةً الطائرات الحربية والمُسيّرة".

دعا البيان "الشعب إلى الوقوف إلى جانب القوات العسكرية البطلة التي تقدم الغالي والنفيس لحمايتنا"، مشدداً "دماء شهدائنا الطاهرة لن تذهب سدى، وستكون نهاية أردوغان على يد قواتنا".

منبج

وفي السياق، استنكر مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، خلال وقفة احتجاجية وبيان قرئ من قبل نائبة الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بثينة حسن، هجمات الاحتلال التركي.

وأكد البيان "مرة أخرى تجدد دولة الاحتلال التركي رسم الاستراتيجيات وتأليف السيناريوهات الملفقة والمعدّة سلفاً، فتذرعت بالأمس، بسيناريو حماية أمنها القومي، واليوم وبنفس الذهنية الشوفنية تؤلف مسرحية جديدة، وهي تفجير اسطنبول المزيف، كذريعة لشن حرب جديدة".

وحمّل "القوى الدولية مسؤولية هذه الهجمات وعدم فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا".

(كروب/ ل م)

ANHA