مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية: الاحتلال التركي يستهدف مخيم الهول لإخراج مرتزقة داعش

أدلى اتحاد المحامين فرع الحسكة - إقليم الجزيرة اليوم الخميس، ببيان إلى الرأي العام، حيال هجمات دولة الاحتلال التركية على شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للاتحاد، محمد مجيد عثمان، في ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة الحسكة.

أكد البيان أن "الطورانية التركية تحاول استعادة العثمانية، بالاعتماد على قوى الظلام من الإخوان ومرتزقة داعش، وخير دليل على ذلك هو استهدافها لقوات حماية مخيم الهول؛ للاستعانة بمرتزقة داعش".

شدد البيان "نعاهد شعبنا بتدويل جميع المجازر والقضايا، وإظهار الحقيقة وإحالة المسؤولين إلى القضاء الدولي والقصاص من القتلة".

حزب سوريا المستقبل في حلب

بدوره شجب حزب سوريا المستقبل - مجلس حلب، خلال بيان، قرأته الإدارية في مكتب الحزب، لمعان شيخو، والذي أشار إلى أن دولة الاحتلال التركي استنزفت جميع أوراقها لإقناع المجتمع الدولي، لذلك لجأت إلى افتعال تفجير إسطنبول، واتهام قوات سوريا الديمقراطية ".

مشدداً أن "هذا العدوان الممنهج لن يلوي ذراع أهالي المنطقة ويسقط رايتهم التي علت وسمت بدماء الشهداء".

فدراسيون جرحى الحرب في حلب

كما استنكر فدراسيون جرحى الحرب في حلب، خلال بيان قرأه عضو الفدراسيون، مصطفى حلب، أمام مركزهم الواقع في شارع العشرين بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، هذه الهجمات ووعد بالانتقام للشهداء وعدم التخلي عن الأرض.

أشار البيان إلى أن "هذه الهجمات هدفها الإبادة والانتقام لهزيمة داعش؛ لأن دولة الاحتلال التركي لم تستطع عبره وعبر مرتزقتها تحقيق مبتغاها".

شدد البيان على "ضرورة الاستمرار في المقاومة والنضال وعدم التخلي عن الأرض، والدفاع عن الثورة والانتقام للشهداء".

اتحاد المثقفين في منبج

وأدان اتحاد المثقفين في مدينة منبج، خلال بيان، قرأه الرئيس المشترك للاتحاد، أحمد يوسف، هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وعبر عن دعمه لقوات سوريا الديمقراطية.

وأكد البيان "أن منظمات المجتمع المدني التي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان، وكوننا جزء من هذه المنظمات، ندين بشدة هذه الهجمات والتهديدات الخطيرة للحقوق والحريات التي يضمنها القانون الدولي، وتتكفلها المواثيق والصكوك الدولية المصادق عليها".

لفت البيان إلى أن "دولة الاحتلال التركي لا توفر جهداً في اختلاق الحجج والذرائع من أجل شرعنة هجماتها على المنطقة".

مجلس مؤتمر ستار - دمشق

من جانبه، أدان مجلس مؤتمر ستار في دمشق، اليوم الخميس، هجمات الدولة التركية الفاشية على شمال وشرق سوريا، خلال بيان قرأته عضوة المجلس، كفاء عزيز، بحضور عضوات مؤتمر ستار والنساء في حي زور آفا بدمشق.

وأكد البيان "ترتكب الدولة التركية الفاشية انتهاكات بحق الإنسانية، مع حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، (25 تشرين الثاني الجاري)، مؤكداً "سنواصل نهج المقاومة، وحماية ميراث الشهداء حتى تحقيق النصر".

بعد قراءة البيان ردد الحضور شعارات "عاشت مقاومة روج آفا"، و "Jin, Jiyan, Azadî".

(كروب/ف)

ANHA