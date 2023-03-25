مؤسسات المجتمع المدني تدعو لإعلان عفرين منطقة منزوعة السلاح

أدلت مؤسسات المجتمع المدني في حلب، اليوم، ببيان، أمام مركزها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في تعليق على المجزرة التي ارتكبها مرتزقة دولة الاحتلال التركي عشية عيد نوروز في ناحية جندريسة بعفرين المحتلة.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المحامين فرع حلب، علاء الدين كالو، بحضور أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني.

أشار البيان إلى المجزرة بالقول "لقد تزامنت ليلة نوروز هذا العام مع ارتكاب جريمة مروعة وشنيعة وبشعة بحق أهلنا الكرد في جنديرس من قبل دولة الاحتلال التركي على أيدي أجندتها من العصابات المرتزقة الإرهابية".

وعدّ المجزرة "وصمة عار على جبين الأحزاب الكردية الأنكساوية التي تشرعن للاحتلال التركي ولعصاباته ولمرتزقته ولإرهابييه".

وحمّل البيان دولة الاحتلال التركي والقوى الدولية ومجلس الأمن والمحاكم الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مسؤولية المجزرة، معللة ذلك بأنه "نتيجة اتباعها سياسة ازدواجية لتحقيق المصالح الدولية المتبادلة على حساب دماء أبناء الشعوب المضطهدة".

ودعا البيان "القوى الدولية ومجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للابتعاد عن ازدواجية المعايير والقيام بدورها وواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني، اتجاه ما يجري في عفرين ومحاسبة المسؤولين عن كافة جرائم إرهاب الدولة التركية.

وقالت عن جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين "هي بحق جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية".

كما دعت المنظمات للدفع بتركيا نحو "تحرير جميع المخطوفين، وإعلان منطقة عفرين منطقة منزوعة السلاح وإخراج كافة العصابات العسكرية ومرتزقتها وإرهابييها، وضمان العودة الآمنة لسكانها الأصليين بإشراف أممي".

لينتهي البيان بترديد شعار "الشهداء خالدون".

(ن ش/ س ر)

ANHA