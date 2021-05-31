مؤسّسة إيزدينا تنظّم جلسة حوارية في الحسكة وتختتمها بجملة توصيات

وتستمر مؤسّسة إيزدينا بالتعاون مع الخارجية الأمريكية بتنظيم جلساتها في مناطق شمال وشرق سوريا تحت عنوان " دستور يحمينا"، لأجل مستقبل يضمن حقوق الجميع.

فقد نظّمت اليوم، جلستها الثّالثة الخاصّة بالنساء في مدينة الحسكة، بحضور العشرات من النّساء من كافة مكونات المدينة، وعضوات البيت الإيزيدي، واتحاد النساء السرياني، وذلك في صالة خابور الواقعة بحيّ تل حجر.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ تحدّثت الناطقة الرسمية باسم مؤسّسة إيزدينا أفين شيخموس، مسلّطةً الضوء خلال حديثها على عدم إنصاف دور المرأة السورية في الدستور، وعدم منحها حقوقها.

كما تطرّقت أفين، خلال حديثها، إلى: "الأزمة السورية ومؤتمرات جنيف التي لم تأتِ بحلّ للأزمة السورية, وتهميش ثلث سوريا الممثّل بشمال وشرق سوريا وإقصائه عن اللّجنة الدستورية في جنيف, وإقصاء النساء عن اللجنة الدستورية ومؤتمرات جنيف".

وشارك في الجلسة الحواريّة عبر تطبيق زوم، الدكتورة عبير حصاف والدكتور دورسن الأوسكان، اللّذين تحدّثا عن أهمّية دور المرأة وتمثيلها وإقصائها، وحول مهام اللّجنة الدستورية وتشكيلها وأعمالها.

لتستمرّ بعدها الجلسة بتقديم المشاركات اقتراحاتهن حول دستور سوريا القادم ودور النساء فيه.

وخلال لقاء خاص لوكالتنا مع أفين شيخموس، أكّدت أنّ: "هناك إشراقة قويّة للمرأة وبنود قوية يتمّ الاتفاق عليها من أجل المرأة، فقد كانت هناك اتفاقية سيدوا، تمّ الاتفاق عليها، ولكن تمّ تهميشها لاحقاً، فمن المهمّ جدّاً أن يتم تخصيص جلسة للنساء فقط، من أجل المطالبة بحقوقهن وبأمور تخصّ حياتهنّ وإنصافهنّ".

ثمّ انتهت الجلسة الحوارية، بإصدار عدّة توصيات، منها، إعطاء المرأة جنسيتها لأطفالها, تغيير بنود قانون الأموال الشخصية, تكافؤ الفرص ورواتب العمل للنساء، جندرة الدستور, التأمين الاجتماعي والصحي لكافة الأعمار، الشفافية في الميزانيات العامة، إلغاء قانون الطوارئ، إلغاء قانون إحصاء 1961، تغيير اسم الجمهورية السورية، فصل الدّين عن الدولة والاشتراك الفعلي للمرأة في صنع القرار الدولي وتولي المناصب.

والجدير بالذكر، أن هذه الجلسة هي الثالثة في مدنية الحسكة بعد تنظيم جلستين للفئة الشابة والإعلاميين، ويشار إلى أنّ الجلسات القادمة سيشارك فيها عدد من رجال الدين والسياسيين ووجهاء العشائر.

(إ)

ANHA