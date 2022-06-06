مؤرخ أردني: التعاون العربي – الكردي سيشكل سداً منيعاً أمام التهديدات الخارجية

في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه شعوب المنطقة، ترتفع نسبة الأصوات المطالبة بتشكيل تحالف بين العرب والكرد لمواجهة هذه التحديات.

الكاتب والمؤرخ الأردني، الدكتور محمد الصويركي، قال حول ذلك: "لا نشك في أن قيام حل مقبول للقضية الكردية في سوريا والعراق سيساهم في تقوية هذه الدول داخلياً من النواحي الاقتصادية والعسكرية، وسيقف الجانبان العربي والكردي صفاً واحداً أمام التهديدات الخارجية خاصة القادمة من تركيا وإيران".

وأوضح الصويركي، خلال حديث خاص لوكالتنا، أن "هناك أطراف خارجية تضغط على حكومة بغداد لعدم حل هذه المشاكل والسعي لإضعاف الإقليم الكردي، أما في سوريا فلا زالت القضية السورية دون حل، وترفض حكومة دمشق التفاوض مع الإدارة الذاتية لحل المشكلة بين الطرفين مما سمح للأطراف الدولية بالتدخل بالشأن السوري".

وأشار الكاتب والمؤرخ الأردني، إلى "أن اعتراف الدولتان السورية والعراقية بحقوق الكرد في الدستور وعلى أرض الواقع سوف يضفي القوة على هاتين الدولتين ويمنع الدول المتربصة بهما خاصة إيران وتركيا من التدخل في شؤونهما الداخلية، كما يعمل على إجبار تركيا على سحب قواتها المحتلة للأراضي السورية وكذلك المتمركزة في قواعدها في شمال العراق، وإجبارها على منح سوريا والعراق حصتهما من مياه نهري دجلة والفرات وفق الاتفاقات المعقودة بينهما".

ولفت الصويركي إلى أنه "إذا ما عالجت هذه الدول القضية الكردية وفق الطرق الديمقراطية والقبول بالتعددية واحترام حقوق الإنسان فإنهما ستنطلقان نحو البناء والعمران وبناء ذاتهما ومنع الأطماع الخارجية من التعدي على أراضيها".

وأشار في ختام حديثه، إلى أن "الكرد والعرب تجمعهم الأخوة في التاريخ والحضارة والجوار الجغرافي والمصاهرة والمستقبل الواحد، وهذا ما يتمناه كل عربي وكردي شريف في قيام وحدة حقيقية بينهما تقف كسد منيع أمام التهديدات الخارجية".

(ي ح)

ANHA