مُهجرو عفرين: الدولة التركية تتعمد الاعتداء على النساء في عفرين المحتلة

تتكرر جرائم الدولة التركية الفاشية في عفرين وخاصة بحق النساء وأغلبهن من القاصرات، خاصة في الآونة الأخيرة التي ازداد فيها التهجير القسري من عفرين إلى مقاطعة الشهباء نتيجة الضغوطات التي تمارسها الدولة التركية الفاشية على النساء.

فبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا فإنه تم اختطاف أكثر من 1000 امرأة، أغلبهن من الفتيات القاصرات، وأكثر من (400) امرأة مصيرهن مجهول، وقتل أكثر من (65) امرأة بالإضافة إلى (4) حالات انتحار

واغتصبت أكثر من (65) امرأة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من (213) امرأة، في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في الفترة من 20 كانون الثاني 2018 إلى شهر آب 2020.

في السياق قال المواطن حسن قره علي "الدولة التركية الفاشية تقوم بالعديد من الانتهاكات بحق نسائنا في عفرين كالخطف والقتل والاغتصاب والاعتقال بهدف إلحاق الأذى بهن والانتقام منهن، لأن النساء الكرديات أبدين مقاومة جبارة للقضاء على داعش".

وأدان قره علي صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية ودعاها للقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي.

ومن جهتها تحدثت المواطنة زلوخ عمر وقالت إن الدولة التركية الفاشية احتلت عفرين وتتعمد ارتكاب الانتهاكات بحق المرأة كالقتل والخطف حتى الفتيات القاصرات لم يسلمن من أعمالها الإجرامية".

وناشدت زلوخ المنظمات الإنسانية والدولية وطالبتهم بالخروج عن صمتهم والقيام بواجباتهم تجاه الشعب قائلة " المنظمات ترى وتسمع ما يحدث في عفرين وتغض نظرها لذا عليها وضع حد لهم".

أما المواطنة أليف محمد فقالت "هجرنا من عفرين بسبب الهجمات الوحشية للاحتلال التركي ولعدم تحقيق أماني الدولة التركية بإمحاء وجود النساء الكرد وفرض السلطة عليهن. سنقاوم ضد كل ممارساتهم.

(س و)

ANHA