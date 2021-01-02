مُهجرة من كري سبي: لسنا بحاجة إلى المساعدات بل لأرضنا المحتلة

إبان الغزو التركي لمدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة عام 2019، نزح آلاف الأهالي من المدينة وقراها هربًا من القصف الوحشي لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على المدينة، وسكن بعضهم في مخيم مُهجّري كري سبي القريب من قرية تل السمن شمال ريف الرقة، وبعضهم نزحوا إلى مدينة كوباني.

من بينهم المُهجرة شريفة محمد، من أهالي قرية عين البط شرق مدينة كوباني، ومن قاطني مدينة كري سبي.

شريفة أم لـ 8 أولاد (5 شباب و3 بنات)، وتسكن الآن لدى أحد أقربائها في القرية في منزل صغير عبارة عن غرفة واحدة اتخذت منها مكانًا للنوم والطبخ والاستحمام.

شريفة قالت: "لا أريد شيئًا من الحياة، فقط أريد العودة الى مدينتي التي خرجت منها تحت قصف دولة الاحتلال، لولا احتلالها لأرضنا لكنا الآن نعيش بأمن وسلام".

'إننا عائدون وستخرجون مهزومين'

وأضافت:" أفضّل العيش في هذه الغرفة الصغيرة على أن أبقى تحت سلطة دولة الاحتلال ومرتزقته، وأقول للمحتل ومرتزقته الذين سكنوا بيوتنا إننا عائدون وستخرجون مهزومين".

وتابعت شريفة: "لا شيء لي هنا، كل ما أملكه بقي هناك في مدينتي المحتلة، لذا أملي كبير بالعودة بعد تحريرها".

ونوّهت: خرجتُ من مدينتي بحقيبتي الصغيرة، وبعد خروجنا أخبرنا من بقي هناك أن المرتزقة سرقوا كافة ممتلكات منزلنا حتى الأبواب والشبابيك، وهذا ما ورثته من نزوحي براد كهربائي معطل وضعت فيه التوابل.

ووجهت شريفة محمد في ختام حديثها رسالة إلى المنظمات التي تقوم بتوزيع المساعدات على المُهجّرين: "لا تتاجروا باسمنا نحن النازحون، لأننا لسنا بحاجة إلى مساعدتكم بعد مضي أكثر من عام على احتلال مدينتنا، بقدر ما نحن بحاجة إلى أرضنا التي سُلبت منا".

(س و)

ANHA