مُهجرات عفرين: صامدات للعودة إلى عفرين

مرّت أكثر من ثلاثة أعوام على احتلال الجيش التركي ومرتزقته لمقاطعة عفرين بعد مقاومة أبناء المنطقة لمدة 58 يومًا.

في هذه الهجمات أرادت الدولة التركية أيضًا محاربة المرأة وكسر إرادتها التي اكتسبتها خلال ثورة روج آفا، لكن مقاومة النساء المستمرة حتى هذه اللحظة أفشلت مخططاتهم.

رغم تهجير أهالي عفرين من المقاطعة، إلا أن المحتل التركي يواصل قصفه وهجماته على أماكن نزوحهم، حيث تتعرض قرى مقاطعة الشهباء بشكل شبه يومي لعشرات القذائف.

وارتكب جيش الاحتلال التركي خلال عامين مجزرتين طالتا ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء راح ضحيتها 13 شهيد/ـة وجلّهم من الأطفال.

نساء عفرين المُهجرات والقاطنات، اليوم، في قرى ونواحي مقاطعة الشهباء يواصلن مقاومتهن أمام الهجمات، حيث قالت الشابة فريدة محمد لوكالتنا: "نفتخر بمقاومة نسائنا التي يبدونها منذ 3 سنوات أمام كافة الهجمات الوحشية".

وأضافت: إن لم نهدر طاقتنا وقوتنا في سبيل المقاومة ونختبر إرادتنا أمام محاولات الاحتلال التركي وجرائمه بحق المرأة، فلن تقف أيّة دولة إلى جانبنا ولن يمد أحد يد العون لنا وسنبقى تحت ظلال قصف المحتل.

فريدة أكدت بأنه رغم كل ما يمارسه الاحتلال إلا أن إرادة المرأة لن تضعف، ونوّهت "نحن مستمرون في المقاومة التي طالما رسمها القائد أوجلان لنا بفكره الحر والديمقراطي".

ولفتت فريدة إلى الانسحاب الجزئي الذي أقدمت عليه القوات الروسية من نقاطها في تل رفعت وكشتعار، وقالت "انسحاب الروس لن يغير شيئاً من مسار حياتنا فلن نرتبط بشخصية أحد لأن لدينا إرادة قوية".

مطلبنا الأول والأخير العودة إلى عفرين

من جهتها قالت المواطنة زينب سليمان: "الجميع يعلم أن ناحية تل رفعت أكثر مكان يتعرض للقصف وارتكبت فيه مجازر عدة راح ضحيتها العشرات من الشهداء وأغلبهم من الأطفال، كل تلك المخططات كان هدفها استهداف مقاومة المرأة العفرينية".

وأضافت: نساء عفرين لم ينسوا المقاومة التي أبديت في عفرين المحتلة لـ 58 يوماً، لذلك لن يكون هناك شيء يعيق مقاومتنا لأن أعيننا دائمًا نحو طريق العودة للديار.

أما المواطنة فريدة حمو فأوضحت: "تم تهجيرنا قسرًا من مدينة عفرين إلى مقاطعة الشهباء، ورغم الهجرة وكافة الظروف الصعبة أثبتنا وجودنا من جديد وأعدنا تأسيس عملنا بشكل كومنالي".

فريدة قالت في ختام حديثها "نحن نساء عفرين سنبرز دورنا في الكفاح والمقاومة حتى آخر رمق ومطلبنا الأول والأخير هو العودة إلى عفرين تحت ظل الإنسانية والسلام".

(س و)

ANHA