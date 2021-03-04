مُهجّرون: استقبال نصر الحريري خدمة للاحتلال

هذا وزار، في الثاني من الشهر الجاري، وفد من ما يسمى الائتلاف السوري برئاسة المدعو نصر الحريري مدينة هولير، للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

وقوبلت الزيارة بردود فعل شعبية ساخطة من قبل الأوساط الكردية، التي قالت إن مكان نصر الحريري والوفد المرافق له خلف القضبان، وليس أرض كردستان الطاهرة.

وفي هذا السياق، أدلى مُهجّرو سري كانيه، القاطنون في مخيم واشو كاني، ببيان إلى الرأي العام، نددوا فيه بالزيارة.

وألقي البيان الذي حضره العشرات من المُهجّرين أمام مجلس المخيم، من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس إبراهيم محمود.

وندد البيان "وبأشد العبارات بحكومة إقليم كردستان ومسعود البرزاني لاستقبال الشخصية المجرمة نصر الحريري الذي كان له اليد في تهجير ومحاربة شعب شمال وشرق سوريا".

وقال البيان إن الحريري "قتل أطفالنا ونساءنا، وساهم في تغيير ديموغرافية المنطقة بالكامل وشرعنة احتلال الدولة التركية للمنطقة، ونفى اللغة الكردية ولم يعترف بها".

كما أدان البيان "الوفد المرافق له من المجلس الوطني الكردي، الذي جاءت زيارته بالتزامن مع تقارب وتفاهم الأحزاب الكردية"، مبينًا أن الزيارة "لتخريبها وإفشال التفاهمات بشأن الوحدة الكردية".

ونوّه البيان إلى أن هذه الزيارة دلالةٌ على "تنفيذ المخططات التركية تجاه شعب شمال وشرق سوريا، وتخديم لمصالح الاحتلال التركي في المنطقة".

وأكد المُهجّرون في ختام بيانهم أنهم "سيقفون صفًّا واحدًا في وجه تلك المؤامرات التي تحاك من قبل حزبPDK ،AKP لإفشالها".

ويشار إلى أن مُهجّري سري كانيه القاطنين في مخيم سري كانيه بحي الطلائع في مدينة الحسكة، سيدلون اليوم ببيان في هذا الصدد.

(بـ ر/س ر)

ANHA