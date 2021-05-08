مُهجّرو واشو كاني يستنكرون العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

نظم مجلس مخيم واشو كاني بالتنسيق مع مؤتمر ستار مظاهرة حاشدة، تنديدًا بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها المئات من مُهجّري مخيم واشو كاني، من نهاية المخيم وصولًا إلى المدخل الرئيس وسط ترديد الشعارات التي تندد بانتهاكات الاحتلال التركي.

وفي مدخل المخيم وقف المتظاهرون دقيقة صمت، حيث ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، بسيمة محمد، كلمة استنكرت فيها العزلة المفروضة على القائد الأممي عبد الله أوجلان، وقالت "نستنكر الممارسات اللاإنسانية والوحشية التي تقوم بها الدولة التركية بحق الشعوب وحريتها".

وأضافت بسيمة محمد "الدولة التركية تسعى دائمًا إلى كسر إرادة الشعوب وسلب حريتها من خلال العزلة على القائد الذي لا نعلم عن وضعه الصحي شيئًا، ولا تسمح لعائلته والمحامين بمقابلته".

ونوّهت بسيمة "كلما دعونا إلى حرية القائد تزداد هجمات دولة الاحتلال التركية على أجزاء كردستان، من أجل بسط نفوذها".

وعاهدت بسيمة محمد في نهاية حديثها شهداءنا بالسير على خطاهم حتى تحرير الأراضي المحتلة والقائد".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد وتندد بالاحتلال التركي.

(م)

ANHA