مُهجّرو عفرين: قذائف الاحتلال لن تنال من صمودنا وإصرارنا على العودة

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف القرى الآهلة بالمدنيين في قرى ناحية شيراوا وشرا ومقاطعة الشهباء بشكل مستمر بمئات القذائف المدفعية والصاروخية، لتهجير السكان من القرى المحاذية لمقاطعة عفرين المحتلة، ولمنع عودتهم مرة أخرى بهدف توسيع رقعة احتلاله للأراضي السورية.

وبلغ عدد القذائف التي ضربت قرى ناحية شيراوا خلال الأسبوع الجاري أكثر من 600 قذيفة مدفعية، طالت قرى صوغانكي ومحيط قرية أقيبة وقنيطرة وقرى مرعناز وشوارغة وشيخ عيسى وعين دقنة، وألحقت أضرارًا مادية بممتلكات المدنيين.

وفي هذا الصدد أكد مُهجّرو عفرين أن الاحتلال التركي وقذائفه لن تستطيع النيل من إرادتهم وأن مقاومتهم مستمرة حتى تحرير عفرين وإخراج جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من أراضيهم.

المواطنة روشين علي من أهالي عفرين والقاطنة في قرية أقيبة قالت "مقاومتنا مستمرة حتى آخر نقطة دم في جسدنا رغم جميع محاولات الاحتلال للقضاء علينا وعلى مكتسبات الشعب الكردي".

روشين أشارت إلى أن مدرسة قرية أقيبة تأويها مع أولادها منذ ثلاثة سنوات بعد تهجيرهم من عفرين إلى قرى ناحية شيراوا، ونوهت إلى أن الدولة التركية تسعى إلى إعادة تكرار سيناريو المجازر بحقهم، كما فعلت سابقًا في تل رفعت وأقيبة.

روشين لفتت إلى الاحتلال التركي لا يستهدف فئة من الشعب الكردي، بل يسعى وعبر مخططاته إلى القضاء على كافة الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان، وهجماته وعدوانه لم تتوقف على مناطق الشهباء وشيراوا ومناطق في شمال شرق سوريا.

ومن جانبه قال المواطن إبراهيم خليل متسائلًا "هل يجوز أن يتم استهداف المدنيين خلال أسبوع واحد بأكثر من 600 قذيفة؟"

وأكد إبراهيم خليل أن قذائف الاحتلال استهدفت منازل المدنيين في قرية قنيطرة، ودمرت مسجد القرية كما عمدت إلى تهجير أهلها، وبحسب خليل، فإنه خلال 24 ساعة قصف الاحتلال قرى شيراوا بـ 200 قذيفة.

خليل ندد بموقف المجتمع الدولي والقوات الضامنة في المنطقة، في إشارة إلى روسيا والقوات الحكومية، التي لم تحرك ساكنًا حيال ما تتعرض له قرى شيراوا وشرا والشهباء بشكل يومي.

(ك)

ANHA