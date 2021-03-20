مُهجّرو عفرين: لمن سيتم إحياء نوروز في عفرين وأكثر من 25 ألف عفريني مُهجّر؟

يستعد الائتلاف الوطني السوري التابع للاحتلال التركي لإحياء احتفالية نوروز في مدينة عفرين المحتلة، في حين يتغافل عن الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين وتهجيره للسكان الأصليين ومحاولات التغيير الديمغرافي لإبعاد الكرد عن أرضهم التاريخية.

وفي هذا الصدد، قال مُهجّرون من عفرين يقطنون مقاطعة الشهباء، لمن سيتم إحياء نوروز في عفرين وأكثر من 25 ألف عفريني مُهجّر؟

المُهجّر فاضل أوسو، الذي يقطن في مخيم سردم أشار إلى: "جاء نوروز قبل 2627 سنة، وبه بدأ يوم جديد على الكرد وانتهت مرحلة الظلم التي كانوا يعيشون فيها في ذلك الوقت، ومنذ ذلك اليوم تحتفل الشعوب بعيد نوروز (الحياة الجديدة)".

وتابع أوسو "جاء هذا العيد بيد كاوا الحداد الذي قضى على الظلم من أجل الحياة الكريمة، والآن نسمع أخبارًا من مدينة عفرين المحتلة بعد احتلالها لثلاث سنوات وتهجير أهلها قسرًا من ديارهم أن الائتلاف السوري (مرتزقة تركيا) سيحيون عيد نوروز للشعب الكردي داخل المدينة!!".

بأي حق سيحتفلون بنوروز في عفرين؟

ووجه أوسو رسالة إلى مرتزقة تركيا (الائتلاف السوري) قال فيها: "ارتكبتم في مدينة عفرين جرائم كثيرة بحق الكرد، والآن بأي حق ستحتفلون بعيد نوروز في عفرين، هذه ليست إلا مخططات جديدة ضد الشعب الكردي، ليس في عفرين فقط بل ضد كل كردي مُهجّر من أرضه.

أوسو قال عن هدف الاحتلال ومرتزقته: "هي محاولات لتشويش الرأي العالمي وتطبيق تركيا سياسة جديدة أمامهم ومتابعة الأكاذيب التي توحي للعالم أنهم يعطون للكرد حقوقهم.

لمن سيتم إحياء نوروز في عفرين وأكثر من 25 ألف عفريني مُهجّر؟

أما المواطنة جيهان منان فقالت: "نعلم جيدًا أن الائتلاف التابع للاحتلال التركي يخطط لشيء ما ضدنا، أردوغان لم يكن يعترف أساسًا بوجود عيد نوروز كيف سيسمح الآن بإقامة العيد ضمن مدينة عفرين؟

وتابعت جيهان "بعد توطين المرتزقة من كافة المناطق وتهجير الكرد الأصليين لمن سيحي عيد نوروز، فأكثر من 25 ألف مُهجّر يقطن في مقاطعة الشهباء بعيدين عن أرضنا، كنا نحتفل بأعيادنا بكل حرية وسعادة في عفرين لكن المحتل حرمنا من كل شيء".

وأضافت جيهان: "نحن نستنكر تلك الاحتفالات داخل مدينة عفرين، إن كان أردوغان يدرك معنى الإنسانية والحرية فليخرج من أرضنا لنعود إليها، فعودتنا إلى عفرين هي العيد.

'الائتلاف يجرد نوروز من جوهره في عفرين المحتلة'

ومن جهته قال المهجر بكر بلال: " منذ ثلاث سنوات ونحن مهجرون من ديارنا إلى مقاطعة الشهباء في 18 آذار 2018 أي قبل قدوم عيد النوروز، والآن يتم الإعلان عن عيد النوروز في مدينة عفرين المحتلة، حتى أنني تابعت بعض المقاطع المصورة التي قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للعيد، فهم لا يجيدون عقد الدبكة الكردية، ، ويشعلون الشموع بدل النيران، كل ما رأيته بالفيديو ما هو إلا تحريف لمعنى العيد".

وتمنى بلال في نهاية حديثه أن يتم تحرير عفرين ليكون العيد القادم في عفرين بوجود سكانها الأصليين.

ANHA