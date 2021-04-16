مُهجّرو عفرين: بإلقاء المناشير الورقية الاحتلال التركي لن ينال من إرادتنا

وألقت طائرات مُسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، يوم الأربعاء، مناشير ورقية في سماء ناحية تل رفعت، هددت فيها أهالي عفرين بالخروج من تل رفعت.

وجاء ذلك بالتزامن مع عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها في قاعدة تل رفعت وكشتعار وناحية شيراوا، بعد إخلائها ليوم واحد.

ويسعى الاحتلال التركي ومرتزقته من خلال إلقاء مناشير ورقية، اتباع الحرب الخاصة ضد الأهالي لترهيبهم وتهجيرهم من أماكن وجودهم.

ناحية تل رفعت التي يقطنها أكثر من 22 ألف مواطن من المُهجّرين والسكان الأصليين، تتعرض لقصف مدفعي مكثف بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى قرى ناحية شيراوا، حيث فقد العشرات من الأهالي، بينهم أطفال، حياتهم جراء القصف المستمر على المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من مُهجّري عفرين أن أساليب الحرب الخاصة التركية لن تنال من إرادتهم، مؤكدين مواصلة المقاومة.

المواطن عبد الكريم بيرو من مُهجّري عفرين، قال "بعد مقاومة استمرت شهرين في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته، وسط استخدام جميع الاسلحة المتطورة والمحرمة دوليًّا، تم تهجرينا من ديارنا قسرًا إلى مقاطعة الشهباء".

بيرو أكد أن بقاءهم في مقاطعة الشهباء، وبالأخص في ناحية تل رفعت، هو مفتاح العودة إلى عفرين، وأن الاحتلال يسعى من خلال قصف المنطقة بشكل متواصل إلى تهجير الأهالي مرة أخرى من المنطقة لمنع أهالي عفرين من العودة إلى ديارهم.

وأشار بيرو إلى أن طائرات مُسيّرة تابعة للاحتلال التركي ألقت مناشير ورقية تهدد فيها الأهالي بالخروج من المنطقة.

ووصف بيرو إلقاء المناشير الورقية بالحرب الخاصة التي تهدف إلى بث الرعب والخوف في نفوس الأهالي، وأكد أنها لن تؤثر على معنوياتهم، لأنهم أصبحوا مدركين للألاعيب التي تمارس ضدهم.

وبيّن بيرو "أن القوات الروسية الموجودة في المنطقة تدّعي أنها قوة ضامنة لحماية الأهالي وعدم تقسيم سوريا، لكن ما نراه هو العكس، فروسيا تسعى إلى تقسيم الأراضي السورية، وتعقد صفقات على حساب الشعب السوري وبالأخص الكرد، والمواقف الروسية متذبذبة في المنطقة، فتارة تخلي قواعدها وتارة تعود إليها".

ومن جهتها، قالت المسنّة صديقة سيدو إن قذائف الاحتلال التركي تنهمر على منازل المدنيين في ناحية تل رفعت منذ ثلاثة سنوات، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين وألحقت أضرارًا مادية بممتلكاتهم.

صديقة سيدو أكدت أن قذائف الاحتلال التركي وجرائمه لن ترهبهم، بل تزيد من "غضب الأهالي وإصرارهم على المقاومة ومواجهة الاحتلال".

صديقة أوضحت أن آخر محاولات الاحتلال كانت تهديد الأهالي عبر إلقاء مناشير على ناحية تل رفعت، إلى جانب قصف المنطقة بشكل عشوائي.

وأضافت أيضًا: "مهما يفعل الاحتلال التركي ومرتزقته بحقنا لن نتراجع عن مقاومتنا، وإننا مصممون على البقاء حتى تحرير عفرين والعودة إليها".

أما المواطنة سوزان محمد فنوهت إلى أن المناشير التي ألقتها الطائرات التركية تتهم الأهالي بالتعامل "مع الخونة"، وقالت بهذا الصدد: "إن الأهالي الموجودين في تل رفعت هم من مُهجّري عفرين، أي السكان الأصليون، أما المرتزقة الذين يعملون لخدمة مصالح تركيا فهم الخونة الحقيقيون".

وأضافت سوزان أن القوات الروسية الموجودة في المنطقة لم تصرح عن أسباب خروجها من المنطقة وسبب عودتها من جديد إلى قواعدها، "نلاحظ أن وجود القوات الروسية مثل عدم وجودها في المنطقة، لأنها لم تغير شيئًا، وليس لها تأثير على المنطقة. على العكس تمامًا، فعلى الرغم من وجود القوات الروسية، إلا أن الاحتلال التركي والمرتزقة يقصفون المنطقة بشكل مستمر، والقوات الروسية هي التي تخلق الفوضى في المنطقة".

ومن جانبه، قال عضو مجلس ناحية تل رفعت إبراهيم ريحاني "الاحتلال التركي يسعى إلى إعادة سيناريو عفرين، فكما هجّرنا من ديارنا سابقًا يحاول الآن تهجيرنا من المنطقة مرة أخرى".

وأكد ريحاني أن الحرب الخاصة التي يمارسها الاحتلال التركي على الأهالي لن تؤثر على معنوياتهم ومقاومتهم في المنطقة في وجه الاحتلال.

ودعا ريحاني الأهالي في ناحية تل رفعت إلى "رفع وتيرة المقاومة في وجه الاحتلال وعدم الانجرار وراء الألاعيب التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى كسر إرادة الشعب".

(ك)

ANHA