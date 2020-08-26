مُهجّرو عفرين يتوعدون بمحاسبة العملاء الذين جندتهم الاستخبارات التّركيةّ

ويعمل الاحتلال التركيّ على استغلال الفئة الشابّة والالتفاف حول الأشخاص ذوي الإرادة الضعيفة من خلال طرق الحرب الخاصّة وجعلهم عملاء، مقابل مبالغ مالية بخسة.

وخلال سلسلة عمليات أجرتها الأنظمة الأمنية في شمال وشرق سوريا، تمكنت من القبض على عدد من العملاء والخلايا المرتبطة بالاستخباراتية التركيّة النشطة في المنطقة، الذين أكدوا خلال اعترافاتهم بأن الاستخبارات جندتهم مقابل مبالغ مالية.

وفي هذا السياق رصدت وكالتنا آراء بعض مهجّري عفرين حول زرع الميت (MÎT) التركيّ الفتن بين الأهالي، والسعي لتحقيق مصالحها الشخصية عن طريق عملائها.

فقالت المواطنة هاجر سليمان: "تهجّرنا من عفرين بسبب الانتهاكات اللاإنسانية التي تعرّض لها الأهالي، واليوم نتحمّل كافّة الضغوطات لأجل العيش بكرامة، لكنّنا نرى أيضاً أن هناك أشخاصاً يتقوّسون أمام أبواب العدوان التركيّ ويقبلون الذلّ، مقابل مبلغ رخيص يبيعون كرامتهم وشرفهم".

وتابعت هاجر حديثها بتوجيه رسالة لكلّ شخص يبيع وطنه وكرامته مقابل مبالغ مادية: "راجع وحاسب نفسك على أعمالك، فتلك الأعمال لن يقبل بها أيّ شخص، فنحن نتحمّل الصعوبات هنا من أجل العودة إلى عفرين، وأنت تعيش حياة هنيئة على حساب أهلك الكرد، فإن لم تكونوا قادرين على فعل أمر جيّد لشعبكم، لا تعملوا على خرابه".

وطالبت هاجر كافّة الأهالي الكرد: "بالحرص على أبنائهم من تلك الفتن التي تحيط بالشّباب الكرد ضدّ شعبهم وأرضهم".

ومن جهته قال المواطن محمد إسماعيل: "أنادي شعبنا، لمحاكمة ومحاسبة هؤلاء الخونة الذين يتضامنون مع الدولة التركية الفاشية مقابل قبض الدّولارات، لأنّهم باعوا أنفسهم للدولة التركيّة، وكانوا عوناً في احتلال عفرين، فهي أرضنا رغم الخونة".

أمّا المواطنة فيدان معمو، فقالت: "جميعنا نعلم أنّ العدوان التركيّ لا يستطيع مواجهتنا، لذا يتعامل مع الخونة بطرق لاإنسانيّة لمحاربة الشّعب".

وناشدت فيدان في ختام حديثها كافّة الشعوب أن يكونوا يداً واحدة لوضع حدّ لأولئك الخونة الذين يحاربون شعبهم ويرضخون للاحتلال التركي.

(إ)

ANHA