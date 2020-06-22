مُهجّرو عفرين يطالبون المجتمع الدولي بوقف الاحتلال التركي على جنوب كردستان

قصف جيش الاحتلال التركي أمس، بالطائرات قضاء شنكال ومخيم مغمور.

أهالي عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء أدانوا جرائم جيش الاحتلال التركي وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل.

المواطنة ليلى إبراهيم استنكرت "هجمات جيش الاحتلال التركي على مخيم مغمور وشنكال، فالدولة التركية استهدفت المدنيين، ولم تكتف بأنها هجّرتهم من باكور كردستان، والآن تواصل الاعتداء عليهم".

ودعت ليلى المنظمات الدولية المعنية إلى التحرك من أجل وقف هذه الهجمات بحق المدنيين العزل.

وفي السياق ذاته، قال الشاب رشيد سليمان "نستنكر هجمات جيش الاحتلال التركي على جنوب كردستان، هذه الهجمات تهدف إلى تفرقة الشعب الكردي، لكن نحن شبيبة عفرين سنتكاتف معهم ونقاوم حتى الرمق الأخير".

وناشد سليمان الحكومة العراقية وحكومة إقليم جنوب كردستان للتصدي لهذه الهجمات الشرسة على الشعب الكردي.

وبدوره طالب محمد حسين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بوقف قصف الاحتلال التركي على شنكال ومخيم مغمور، والخروج عن صمتها حيال هجمات الاحتلال التركي على المدنيين.

فيما استنكر المواطن علي أحمد هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان، وطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لوقف هذه الهجمات.

(ك)

ANHA