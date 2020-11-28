مُهجّرو عفرين يسألون ENKS: لماذا تضعون أيديكم بأيدي قتلة شعبكم؟

شكّلت الزيارة الأخيرة لممثلي المجلس الوطني الكردي إلى تركيا سخط ورفض الشارع الكردي، ويرى مراقبون أن هذه الزيارة جاءت للتغطية على الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها مرتزقة دولة الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين.

وزار ممثل المجلس الوطني الكردي (ENKS) في الائتلاف "عبد الله كدو"، برفقة قادة الائتلاف السوري، مقاطعة عفرين المحتلة في 19 تشرين الثاني، وقاموا بجولة إلى مقابر قادة المرتزقة التابعين للاحتلال التركي.

زينب مصطفى، إحدى المُهجرات قسرًا من عفرين، وتقطن الآن في مخيم سردم في مقاطعة الشهباء، استنكرت زيارة ممثلي المجلس الوطني الكردي لمدينة عفرين المحتلة، وقالت: "لماذا يضع هؤلاء أيديهم بأيدي قتلة الشعب الكردي، ويزورن مقابر من قتلوا هفرين خلف".

ونوهت زينب مصطفى: "بدلًا من أن يضع المجلس الوطني الكردي يده في يد أبناء شعبه يضع يده بيد المرتزقة".

'ألم يرى المجلس مزارات الشهداء التي دمرها مرتزقة الاحتلال التركي'

وتساءل محمد مصطفى، أين الوطنية التي يدّعيها المجلس الوطني الكردي؟ ألم ير مزارات الشهداء التي دمرها مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين؟، أليس هؤلاء الشهداء من أبناء جلدتهم؟".

ووجه محمد مصطفى رسالة إلى المجلس الوطني الكردي وقال: "الوطنية ليست بتنظيم زيارات للمناطق المحتلة، الوطنية هي توحيد الصف مع أبناء جلدتك".

أما نزيفة نابو فخاطبت المجلس الوطني الكردي بالقول: "كفاكم تعاونًا (مع المرتزقة)"، وشددت على ضرورة عدم تعاون المجلس الوطني الكردي مع دولة الاحتلال التركي، والتخلي عن إملاءات الاحتلال عليه، وقالت: "لن نقبل أن تتعاون مع تركيا بعد الآن".

ونوهت نزيفة نابو إلى ضرورة عودة المجلس الوطني الكردي إلى الصف الكردي، واستغربت من طلبه بإلغاء اللغة الكردية ونظام الرئاسة المشتركة، وقالت: "لن نتخلى عن لغتنا ولا عن نظامنا الديمقراطي".

(أ ب)

ANHA