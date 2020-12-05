مُهجّرو عفرين يدعون الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكف عن معاداة الكرد

وتتعرض سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني لإدانة متواصلة في الأوساط الكردية بسبب دعم الحزب للدولة التركية المحتلة، وإفساح المجال لها لشن هجمات على أجزاء كردستان، كما حصل في حفتانين (مناطق الدفاع المشروع) وكذلك الاتفاق الذي وقّعه الحزب مع الحكومة المركزية العراقية ضد إدارة أهالي شنكال.

وقالت بريفان سيدو " يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بسياسته المعادية للشعب الكردي، عبر مساندة المحتل التركي وخلال العدوان التركي على حفتانين ساند الحزب المحتل التركي عبر حشد قواته في تلك المنطقة وتسهيل حركة المحتل بين أراضيه وإعاقة تحركات الكريلا في الجبال".

وتابعت بريفان سيدو " سارع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عقد اتفاقية مع حكومة بغداد للتدخل في شنكال وكسر إرادة ومقاومة الشعب فيها"، وأكدت بريفان أن هذه السياسة "لا تخدم القضية الكردية".

ودعا محمد إيبش "الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تعديل مساره".

فلة شاكرو، وهي إيزيدية، أعادت إلى الأذهان المأساة التي تسبّب بها الحزب الديمقراطي الكردستاني لأهالي شنكال" فتحدثت عن الاتفاقية التي عُقدت بشأن شنكال وقالت" الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان أول من سلّم شنكال لداعش، يسعى إلى عقد اتفاقية للنيل من مكتسبات الشعب الإيزيدي فيه ".

وأكدت فلة أن" الاتفاقية ستفشل بمقاومة الشعب في شنكال".

(م)

ANHA