مُهجّرو عفرين والشبيبة يتعهدون بتطبيق فكر القائد لإفشال المؤامرة الدولية

تحت شعار "بقوة الشبيبة سنحطم المؤامرة، ونحرق سجن إمرالي، ونضمن تحرير القائد آبو" نظمت حركة الشبيبة الثورية تظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان.

اجتمع أعضاء وعضوات الشبيبة لإقليم عفرين على الطريق الواصل بين تل قراح وناحية احرص في مقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية، وأعلام اتحاد المرأة الشابة، ولافتات كتب عليها "سنجعل يوم اعتقالك، يومًا لاستكمال مسيرتك"، "قلب عفرين يحارب في غاري"، "الموت للخونة، الحرية للقائد"، "حرية القائد آبو ضمان لبقاء الأمة الديمقراطية".

وجابت التظاهرة شوارع قرية تل قراح وصولًا الى مؤسسة عوائل الشهداء صمن القرية وسط تريد شعارات التي تحي القائد عبد الله أوجلان ومقاومة إمرالي.

ولدى وصول الشبيبة الى أمام المؤسسة وقفوا دقيقة صمت، واستنكر الإداري في حركة الشبيبة الثورية شيار عفرين خلال كلمة " المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان بهدف هدم مشروع الأمة الديمقراطية، القائد عبد الله أوجلان ليس قائدًا للشعب الكردي فقط، بل هو قائد كافة الشعوب المطالبة للحرية والديمقراطية".

وفي سياق متصل، نظم مجلس مخيم برخدان لمُهجّري عفرين بمقاطعة الشهباء تظاهرة بمشاركة المُهجّرين، وبدأت التظاهرة من داخل المخيم.

ورفع المتظاهرون رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "حرية القائد آبو ضمان لبقاء الامة الديمقراطية"، "لن يكتمل مشروع الأمة الديمقراطية إلا بحرية القائد آبو" سنحطم العزلة والفاشية ونضمن حرية القائد آبو".

وجابت التظاهرة شوارع مخيم برخدان وسط ترديد شعارات تحي مقاومة القائد في السجون التركية، وشعارات تستنكر المؤامرة الدولية.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة مخيم برخدان، وقفوا دقيقة صمت، ثم تم الاستماع إلى تسجيلات صوتية للقائد عبد الله أوجلان.

ولفتت الإدارية في مؤتمر ستار لمخيم برخدان هاجر سليمان، إلى المكانة التي تحتلها المرأة في فكر القائد عبد الله أوجلان" نبعث سلامًا من أهالي عفرين في مخيم برخدان إلى القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، القائد عبد الله أوجلان أولى أهمية كبيرة للمرأة والطبيعة التي تمثل الحياة بأكملها، كنا من السعداء حين التقينا القائد عبد الله أوجلان لأنه كان يمدنا بالإرادة القوية".

وباسم مجلس مخيم برخدان، استنكر الإداري فريد حمو " المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد، ونحن نقدس مقاومة القائد عبد الله أوجلان لـ 22 عامًا في سجن إمرالي، المؤامرة تهدف إلى كسر الإرادة فينا".

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"

(ل ش/م)

ANHA