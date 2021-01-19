مُهجّرو عفرين وأهالي الشهباء يقدمون العزاء لذوي القيادي خالد رشيد

خيمة عزاء القيادي في وحدات حماية الشعب خالد رشيد، الذي استشهد وهو يتلقى العلاج إثر مرض حل به في إحدى مشافي مدينة حلب، نُصبت في ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، وتوافد إليها اليوم، العشرات من مُهجّري عفرين وأهالي المقاطعة.

مراسم تقديم واجب العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل الإداري فوزي مصطفى، الذي استهل كلمته بتقدم العزاء لذوي الشهيد متمنّيًا لهم الصبر والسلوان.

وأضاف "كلنا نعلم ما حدث في 20 كانون الثاني من 2018، عندما تعرضت عفرين لهجوم وحشي من قبل تركيا، لكن المقاومة كانت السبيل للوقوف في وجه الهجمات، لأنها درب الشهداء الذي لطالما عاهدنا على السير فيه.

وفي كلمة أخرى باسم مجلس ناحية تل رفعت، أشار العضو في المجلس جمال بكر إلى أن الشهيد خالد ناضل في وجه أعداء الشعب الكردي، واستمر بنضاله في سبيل تحقيق الحرية، لذا نعاهده على مواصل خطاه وتحقيق أهدافه.

هذا وخلال المراسم، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار نوروز عفرين كلمة، قالت فيها إن الشهداء أصحاب فضل كبير، وقادوا نضالًا طويلًا، أمثال القيادي خالد الذي أبدى مقاومة كبيرة في سجون الحكومة السورية، وتحمّل التعذيب فيها، لكنه لم يخضع لها وتابع المقاومة.

ثم قرئت وثيقة الشهيد خالد من قبل العضوة في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي أمينة رشو، وسُلّمت لذويه.

لتنتهي مراسم تقديم واجب العزاء بتعالي الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(ل ش/سـ)

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