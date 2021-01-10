مُهجّرات: سنقاوم ولن نسمح باحتلال عين عيسى

وتستمر هجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا بشكل شبه يومي، وبخاصة على ناحية عين عيسى، وسط صمت المجتمع الدولي وفي مقدمتها روسيا التي تمتلك قاعدة عسكرية في الناحية بصفتها ضامنًا لعملية وقف إطلاق نار في المنطقة.

وذكّرت المُهجّرة خانم محمد من سري كانيه أنهم هُجّروا قسرًا من أرضهم، وأضافت "ما يجري حاليًّا في عين عيسى هو تكرار لما حصل في مناطقنا".

وأشارت خانم إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي "بحق نساء المنطقة بالإضافة إلى النهب والسلب والحرق".

ورفضت المُهجّرة خانم الاحتلال التركي لمنطقة عين عيسى بالقول "مصير المحتل الزوال"، وعبّرت عن ثقتها بأن "قوات سوريا الديمقراطية ستحرر المناطق المحتلة".

وأكدت خانم أن المجتمع الدولي هو الذي منح تركيا الضوء الأخضر لاحتلال المنطقة والهجوم عليها.

بدورها، قالت المهجرة إلهام علي من سكان مقاطعة كري سبي المحتلة "الاحتلال التركي ومرتزقته يسعون إلى احتلال عين عيسى، وإعادة المجازر والجرائم التي ارتكبوها في مناطقنا التي حررناها بفضل دماء أبنائنا الشهداء"، وتابعت " ولن نسمح بذلك وسنقاوم حتى نحرر أرضنا المحتلة".

ولفتت المهجرة عزيزة إبراهيم "الاحتلال التركي هدفه تهجير السكان الأصليين، وتوطين الآخرين وإعادة الإمبراطورية العثمانية في المنطقة".

وأكدت عزيزة أنهن سيقاومن مخططات الاحتلال" فليعلم العالم أجمع أننا سندافع عن أرضنا وعرضنا حتى آخر رمق وسنعيد الحياة لمناطقنا المحتلة".

(م)

ANHA