مؤازرة جديدة لمدينة الحسكة

تستمر المبادرات الشعبية الداعمة من قبل أهالي شمال وشرق سوريا لأهالي مدينة الحسكة الذين يعانون من شح المياه نتيجة قطع الاحتلال التركي لمياه محطة علوك، وتزويدهم بالمياه، لتخفيف الأعباء من على كاهلهم.

ومنذ احتلالها لمدينة سري كانيه عام 2019 وإلى يومنا الراهن، تستخدم الدولة التركية مياه محطة علوك كورقة ضد سكان مقاطعة الحسكة البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة.

وأرسلت، اليوم، عشيرة بني سبعة في مقاطعة قامشلو، 65 صهريج مياه لمدينة الحسكة التي أعلنت كمدينة منكوبة، ويتم توزيعها بالتنسيق مع الكومنيات ومجلس مدينة الحسكة ضمن أحياء المدينة بشكل منظم.

وتعاني مدينة الحسكة من شح المياه نتيجة قطع جيش الاحتلال التركي مياه محطة علوك عن مليون ونصف المليون نسمة فيها، منذ 2019، وتلقت العديد من المبادرات الإنسانية التي قدمتها بلديات مقاطعة قامشلو ووجهاء عشائر وأهالي دير الزور، وآخرها مبادرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، في الـ 7 من آب الجاري.

(س س/م ح)

ANHA