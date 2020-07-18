مُعلّمون يطالبون المنظّمات الحقوقيّة بإيقاف حكم المعلّمة زارا محمدي

واعتُقلت زارا محمدي 28 عاماً في الـ23 من أيار عام 2019، وهي مسؤولة مجلس الثقافة المجتمعية في منطقة سنه، والّتي بدأت بدريس اللغة الكردية منذ عام 2011 في منطقة سنه والقرى المحيطة، وتعتبر اللغة الكردية اللغة الأم لملايين الكرد المنتشرين غرب إيران.

وبحسب موقع حقوق الإنسان في روجهلات (شرق كردستان) أنّ ما تسمّى بـ محكمة الثورة- فرع سنه، حكمت بالسجن لمدة 10 سنوات على مدرّسة اللّغة الكردية، زارا محمدي، بتهمة تدريسها للغتها الأم، ومشاركتها في تنظيمات معادية للأمن القومي الإيران حسب ما قالته المحكمة.

وأثار الحكم الصادر تجاه المعلمة الكردية ردود فعلٍ شعبية غاضبة، تجاه ممارسات السلطات الإيرانية، فيما يقابله صمت المجتمع الدوليّ.

واعتبرَ الأستاذ الجامعي عكيد ناصرو في لقاء أجرته وكالتنا؛ أنّ الحكم الصادر تجاه أبسط حقوق البشر وهو التعلّم باللغة الأم ينافي كل الأعراف والمواثيق الحقوقية الدولية والأخلاق الاجتماعية، مؤكّداً أنّ الهوية الكردية تواجه خطر الإبادة على يد السلطات الإيرانية.

من جانبها قالت عليا أحمد معلّمة اللغة الكردية في معهد فيان أمارا في كوباني: "إنّ المنظّمات الحقوقية تتحمّل مسؤولية الانتهاكات الإيرانية بحقّ الكرد، وأنّ صمت تلك المنظمات يعني تشجيع الحكومة الإيرانية على ارتكاب الفظائع وزج الأبرياء في السجون".

كما طالبَ الأستاذ الجامعي في جامعة كوباني مسلم نبو الكردستانيين في روجهلات (شرق كردستان) إلى الوقوف في وجه مثل هذه الانتهاكات، وعدم السماح للسلطات الإيرانية بحرية التحكم بمصير الكرد هناك، مضيفاً: "تمارس الحكومة الإيرانية أبشع أساليب القمع الثقافي للهوية الكردية، كيف يمكن الحكم على امرأة 10 سنوات سجن بتهمة أنّها تدّرس لغتها الأم، لم يبق للكرد هناك أيّ خيار سوى الانتفاض".

(ز س – د أ)

ANHA