متزعم لمرتزقة داعش في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً أعلن فيه القبض على متزعم لمرتزقة داعش في بلدة البصيرة.

وذكر البيان إن فرق العمليات الخاصة التابعة لقواتهم، وبناء على معلومات مؤكدة، داهمت بتاريخ الـ 3 من أيلول الجاري منزلاً كان يختبئ فيه المرتزق "يحيى أحمد الحجي الملقب بأبو براء الحسن من مواليد مدينة السفيرة، وهو المسؤول المالي للتنظيم في ما تسمى بولاية الشام ومتزعم في ما تسمى بهيئة القيادة العسكرية للتنظيم ومسؤول عن تمويل الخلايا الإرهابية في المنطقة".

وأضاف البيان أن المرتزق يحيى أحمد الحجي، والذي كان مساعداً للمدعو مأمون الشامي المسؤول العام لما تسمى هيئة المالية في تنظيم داعش "إبان سيطرته على دير الزور والرقة، نشط خلال الفترة الماضية في تمويل الخلايا الإرهابية والتخطيط لهجماتهم الإرهابية وتجنيد الممولين".