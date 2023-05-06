متزعم لمرتزقة الاحتلال التركي يغتصب طفلة في عفرين المحتلة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإقدام مرتزق من مرتزقة سلطان سليمان شاه المعروفة بـ "العمشات" على اغتصاب طفلة عفرينية تبلغ من العمر 10 أعوام، أثناء مرافقة المرتزق للطفلة ووالدتها في طريق ذهابهم إلى عفرين، حيث أقدم المرتزق على اغتصاب الطفلة في البساتين المنتشرة في المنطقة.

بينما أفاد مصدر لوكالتنا بأن المرتزق المغتصب متزعم يدعى "أحمد ممدوح" ويعرف بـ"أبو دهام"، وقد لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته إلى قرية كورا في ناحية جندريسة، فيما أشعلت جريمة الاغتصاب التي ارتكبها بحق الطفلة غضباً شعبياً كبيراً.

الجدير بالذكر أن جرائم اغتصاب الأطفال باتت مشاهد متكررة في المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناهيك عن جرائم القتل والاختطاف اليومية بحق أهالي المقاطعة منذ أكثر من 5 أعوام.

(ج س/ ي م)

ANHA