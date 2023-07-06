متزعم فاغنر في روسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لصحفيين يعملون في وسائل إعلام أجنبية خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن متزعم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا، على الرغم من الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروسيا بعد تمرده الشهر الماضي، مشيراً أنه: "في سان بطرسبرغ وليس في بيلاروس".

وأوضح لوكاشنكو أن عناصر فاغنر موجودون "في ثكناتهم" وليس في بيلاروس "حتى اللحظة"، حسب وكالة فرانس 24.

وأكد لوكاشنكو: "في حال اعتبرت الحكومة الروسية ومجموعة فاغنر أن من الضروري نشر عدد من مقاتلي فاغنر في بيلاروس ليرتاحوا ويتدربوا، سأنفذ عندها قراري باستقبالهم".

وقال لوكاشنكو: "لا أظن أن فاغنر ستتمرد على بيلاروس".

(س ع)