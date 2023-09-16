متزعم الدفاع الوطني يفخّخ محيط منزله في المربع الأمني بالحسكة

يستمر التوتر الأمني وتصاعد الأحداث بين مرتزقة الدفاع الوطني وقوات حكومة دمشق ضمن المربع الأمني في مدينة الحسكة، وسط محاصرة الأخيرة لمنزل متزعم الأولى، وكذلك بعض نقاط انتشار مرتزقته، عقب ما شهدته تلك الأحياء من توتر أمني وتطورها لاشتباكات يوم أمس.

وعن التطورات الأخيرة في المربع الأمني، أفادت مراسلتنا باستمرار التوتر الأمني، وسيطرة قوات حكومة دمشق على نقاط أخرى لمرتزقة الدفاع الوطني، وتحشيد قواتها "الهجانة" في الشوارع المحيطة بمنزل متزعم المرتزقة المدعو "عبد القادر حمو" بالقرب من "فرع حزب البعث" وحديقة "تشرين"، وانتشار القناصة على أسطح الأبنية والدوائر الحكومية المطلة على المنزل ومحيطه.

ونقلت مراسلتنا عن مصادر مختلفة من الطرفين في المربع الأمني، أن المدعو عبد القادر حمو فخخّ محيط منزله بالألغام، ونشر أسطوانات ملغّمة ومعدّة للتفجير، لمنع أي محاولة اقتحام له، ومصرّ بدعم من تيارات في حكومة دمشق وقوى إقليمية متدخّلة في الأزمة السورية، على الرفض الخروج من المدينة.

وتقاطعت المعلومات الواردة من مصادر متعددة في قوات حكومة دمشق، وأخرى من أنصار الدفاع الوطني، في التأكيد أن قوات حكومة دمشق طالبت متزعم المرتزقة بالخروج من المدينة، منذ 4 أيام، عبر مطار قامشلو، إما إلى دمشق أو دير الزور.

وتأتي هذه الأحداث على خلفية اعتداء متزعم مرتزقة الدفاع الوطني عبد القادر حمو على أحد وجهاء قبيلة الجبور في 13 آب المنصرم، وبعد ضغوطات ومطالب القبيلة بحلّ الدفاع الوطني، ومحاولة حكومة دمشق الالتفاف على مطالب العشائر وحصرها الموضوع في شخص متزعم المرتزقة، دون اللجوء إلى حلّ المرتزقة، وإخراجهم من المنطقة.

حيث سبقت هذه المحاولات، إقدام ما يسمى محافظ الحسكة، بأمر من حكومة دمشق، استبدال عبد القادر حمو، بآخر ورفضت حلّ المرتزقة، متذرعة بأنها تصرفات شخصية، وعدّته "حدثاً شخصياً ولا يمثل الدفاع الوطني".

(م ح)

ANHA