متظاهرون: وجود خلوصي آكار في باشور يعني مخطط جديد لقتل الشعب الكردي

وتجمع المتظاهرون أمام مركز الشبيبة، رافعين لافتات كتب عليها "سنقف في وجه الاحتلال التركي"، "لا للاحتلال التركي، حان وقت المقاومة".

وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسة في الناحية وصولاً إلى ساحة الشهداء، وردد خلالها المتظاهرون شعارات "لا للخيانة، سنقاوم، تحيا مقاومة قسد".

′الديمقراطي الكردستاني يفضل مصالحه على مصلحة الشعب الكردي′

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث باسم مكونات ناحية الدرباسية، عبدالله عيسو، قائلاً "الحزب الديمقراطي الكردستاني يفضل مصالحه وأجنداته على مصلحة الشعب الكردي".

وأضاف "هذا يتضح كل يوم فهو يستقبل خولوصي آكار وزير الدفاع التركي. ويخططون مرة أخرى لبيع جزء آخر من أراضي كردستان".

وتساءل عيسو، حول عمل خلوصي آكار عدو الشعب الكردي في باشور كردستان في الوقت الذي يهدد فيه أردوغان بشن هجمات على شنكال وديرك وقال "دخول خلوصي آكار إلى باشور كردستان يعني قتل الشعب الكردي".

وتابع عيسو "على الشعب الكردي أن يحمي نفسه من هذه السياسات لأنها لا تخدم مصلحة الشعب الكردي".

وطالب عيسو، البيشمركة أن تعيد حساباتها للوقوف أمام سياسات الاحتلال التركي التي تهدف دائماً إلى إبادة الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان.

وشدد عيسو، في ختام حديثه على أنهم سيدعمون قوات سوريا الديمقراطية لمنع احتلال جزء آخر من أراضي شمال وشرق سوريا.

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تدعوا للوحدة الكردية، وتندد بالهجمات التركية.

(آ ح/ هـ ن)

ANHA