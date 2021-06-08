متظاهرون: مقاومة الكريلا هي راية النصر الشامخة

تحت شعار "شاركوا في معركة الحرية" نظمت لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين تظاهرة في ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء.

وجابت التظاهرة الشارع الرئيس للناحية، وسط تريد شعارات تحيّي مقاومة الكريلا وتندد بالاحتلال التركي. وتجمّع المتظاهرون في ساحة حديقة ناحية أحداث، حيث قرئ بيان باسم المتظاهرين باللغة الكردية من قبل الطالبة روسيل عبد الحميد.

وأشار البيان إلى أنه مهما كثّف الاحتلال التركي من هجماته فلن يستطيع كسر إرادة الكرد، وأن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) يخوضون مقاومة باسلة ضد الاحتلال التركي وأن "مقاومة الكريلا هي راية النصر الشامخة".

ونوّه البيان إلى أن هدف دولة الاحتلال التركية من هذه الهجمات هو احتلال كافة مناطق كردستان وضمها إلى الأراضي التركية.

وأكد المتظاهرون في بيانهم أن الشعب الكردي لن يرضخ للاحتلال وسيقاوم حتى تحقيق النصر.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(كروب/ك)

ANHA