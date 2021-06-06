متظاهرون: معًا لرفع وتيرة المقاومة ومساندة قوات الكريلا 

هذا ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان المنصرم، هجومًا واسعًا، بريًّا وجويًّا على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور كردستان، بهدف احتلالها بعد الهزيمة التي مُني بها الجيش التركي في غاري في الـ 14 شباط الماضي.

وتنديدًا بهذه الهجمات، واستهداف الاحتلال التركي جوًّا، يوم أمس، مخيم مخمور الواقع أيضًا في باشور كردستان، خرج أهالي مدينة الحسكة التابعة لمقاطعة الحسكة وناحيتي عامودا وتل حميس التابعتين لمقاطعة قامشلو في مظاهرات شارك فيها الآلاف.

الحسكة

هذا وخرج الآلاف من أهالي مدينة الحسكة، في مظاهرة، أكدوا من خلالها عن تضامنهم مع قوات الكريلا، وشجبوا قصف الاحتلال التركي لمخيم مخمور، وسط صمت حكومة باشور كردستان.

وتجمّع المتظاهرون أمام دوار سينالكو في حي تل حجر، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي، مجلس عوائل الشهداء، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "لا للخيانة ويحيا نضال الشعوب"، "لا للاحتلال والوقت وقت حماية الثورة"، واتجهوا صوب حديقة القائد في حي الناصرة.

وأطلق المتظاهرون الشعارات التي تحيي مقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا على جبال كردستان في مواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي، وتندد بهجماتها الاحتلالية.

ولدى وصولهم إلى الحديقة وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة، سوزدار عفرين، كلمة حيّت فيها مقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي، مستنكرةً هذه الهجمات ودعم حكومة باشور كردستان لها.

ولفتت أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بمساندة دولة الاحتلال التركي في استهدافها لقوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع"، مبينة أن "مصير هذه الهجمات هو الفشل كما حصل في غاري وزاب، ومهما زادوا هجماتهم لن ينالوا من عزيمة وإرادة قوات الكريلا"، كما نددت بالقصف الأخير على مخيم مخمور (مخيم الشهيد رستم جودي).

مضيفةً أن "مخطط الاحتلال التركي هو القضاء على مشروعنا الديمقراطي، لذلك علينا أن نتصدى لهجماته للحفاظ على فلسفة القائد أوجلان وحماية الشعوب والمرأة الحرة ونواصل ثورتنا الساعية لتحقيق الحرية".

ودعت سوزدار عفرين في ختام حديثها، إلى الوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وقالت: "هذه المرحلة حساسة ونقترب فيها من تحقيق أهداف شهدائنا، لذلك علينا ألا نبقى مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال التركي وحيال خيانة حكومة باشور كردستان، بل المحافظة على مكتسباتنا وتحرير قائدنا وشعوب الشرق الأوسط".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا في جبال كردستان وتندد بصمت حكومة باشور كردستان.

عامودا

كما خرج العشرات من أهالي ناحية عامودا صغارًا وكبارًا، اليوم، في مظاهرة منددة بالهجمات التركية المستمرة على مناطق الدفاع المشروع، واستهدافها يوم أمس مخيم مخمور في باشور كردستان جوًّا.

وانطلقت المظاهرة من دوار المرأة الحرة صوب ساحة الشهيد جهاد في مركز الناحية، وسط ترديد المتظاهرين الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتندد بهجمات الاحتلال التركي وصمت حكومة باشور كردستان، رافعين صور القائد عبدالله أوجلان وشهداء الحرية، ولافتات كتب عليها "لا للاحتلال، "هدفكم هدفنا... ودربكم دربنا"، دعمًا لمقاومة قوات الكريلا.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيد جهاد، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا زيور علي كلمة، ندد فيها بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ومخيم مخمور، واصفًا إياها بالإبادة، وحيا مقاومة قوات الكريلا، وفعالية الدروع البشرية لأبناء باشور كردستان، ضد المحتل التركي.

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الدولة التركية وداعميها الكرد"، مبينًا أن مساندة قوات الكريلا هو المطلوب في الوقت الراهن، وقال: "حزب العمال الكردستاني يمثلنا ونحن نمثله"، منوهًا الى أن هدف الاحتلال التركي ليس محاربة قوات الكريلا إنما إبادة الكرد واحتلال كردستان.

وتعهد زيور علي بالسير على خطا شهداء الحرية، ودعم مقاومة الكريلا، حتى تحقيق النصر، لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، والقائد عبدالله أوجلان.

تل حميس

وفي سياق متصل، تجمّع المئات من أهالي ناحية تل حميس أمام مقر "ترافيك"، للمشاركة في المظاهرة المنددة بالجرائم التركية، وهجماتها على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، مؤكدين أن "جبال قنديل مصدر البطولة والفداء، شامخًا تعلوه سواعد الأبطال".

وجابت المسيرة الشارع الرئيس للناحية، وحمل المشاركون خلالها لافتات كتب عليها "حرية القائد آبو حريتنا... مقاومة الكريلا كرامتنا"، ورافعين صور القائد عبدالله أوجلان.

وتعالت أصواتهم وهم يرددون "لا للاحتلال التركي"، "لا للهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع"، "يسقط أردوغان يعيش القائد أوجلان".

أحمد العباوي والد الشهيد غيث والرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس قال: "تستمر الدولة التركية بشن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع وسط مقاومة بطولية تبديها قوات الكريلا".

من جهتها، أدانت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل حميس حلوة الحمزة، جرائم أردوغان وهجماته على مناطق الدفاع المشروع والتي تسبب باستشهاد آلاف المدنيين الأبرياء، وتهجيرهم من قراهم إثر القصف الجوي المستمر.

وأكدت حلوة أن مبتغى الاحتلال التركي لن يتحقق بفضل سواعد الكريلا، وقالت: "مهما استخدم المحتل الأسلحة المحرمة دوليًّا والطائرات، فإنه لن يثني من عزيمة أبطالنا بل يرفعون من وتيرة المقاومة".

وباسم أبناء العشائر العربية في ناحية تل حميس أكد مجد الدهام، "خرجنا اليوم ردًّا واستنكارًا للهجمات العدوانية على رفاقنا في الجبال، ومحاولة زرع الفتنة في جميع أرجاء روج آفا" وأضاف: "لا للفتنة لنكون يدًا بيد مع قوات الكريلا".

وحيا الدهام صمود كل أم ثكلى قدمت فلذة كبدها شهيد دفاعًا عن الأرض، كما حيا نضال ومقاومة القائد عبدالله أوجلان "الذي قيد نفسه ليملّكنا عنان الحرية".

وانتهت المسيرة برفع رايات النصر وترديد الهتافات التي تنادي بحرية القائد أوجلان، ودحر الاحتلال، وإدانة جرائم أردوغان.

الدرباسية

خرج، اليوم، المئات من أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان في مظاهرة تنديدًا بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وقصف مخيم مخمور في باشور كردستان.

وتجمّع المتظاهرون في دوار المرأة الحرة في مركز ناحية الدرباسية، بمشاركة المئات من أهالي ناحيتي زركان والدرباسية، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، رافعين صور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسة في مدينة الدرباسية وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في جبال كردستان، وتندد بالهجمات الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع "مديا".

وتوقف المتظاهرون وسط سوق المدينة المركزي، ثم وقفوا دقيقة صمت، وتحدث باسم أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان المواطن، رستم بكر، وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركية تحارب الكرد وقضيتهم منذ مئات السنيين، بمساعدة الخائنين وضعاف النفوس من الكرد مستخدمة أيضًا مرتزقة داعش والمرتزقة السوريين في احتلال باشور كردستان بهدف القضاء على حركة حرية كردستان".

وتابع بكر"نحن شعوب شمال وشرق سوريا لا نقبل بهذه الهجمات على مناطق ميتنا وزاب وآفاشين وأي بقعة من كردستان التي وجد الشعب الكردي وبقية المكونات حقيقتهم فيها" مؤكدًا "على دولة الاحتلال التركية أن تعلم أن الكرد ماضون على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان التي عرفت حقيقة وحقوق الشعب الكردي".

ونوه بكر بأن الهجمات دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان لا تستهدف قوات الدفاع الشعبي فحسب بل هي حرب شاملة ضد الكرد في كافة أجزاء كردستان.

(س ر)

ANHA