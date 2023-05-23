متظاهرون: حصار مخمور حصار على الكرد أجمع

منذ 20 أيار الجاري، يحاول الجيش العراقي تطويق مخيم الشهيد رسم جودي (مخيم مخمور)، وإحاطته بالأسلاك الشائكة، ووضع أبراج مراقبة عسكرية. يثير هذا الموضوع حفيظة أهالي شمال وشرق سوريا، وقد خرجت مظاهرات منددة في العديد من المناطق، منها كوباني.

وعبّر متظاهرون خرجوا، اليوم في كوباني، عن غضبهم حيال ممارسات الجيش العراقي تجاه مخيم مخمور.

"حصار على الكرد أجمع"

المواطن نزار إبراهيم أوضح لوكالتنا: "وجودنا هنا اليوم في ساحة الحرية بمدينة كوباني هو لدعم أهلنا المحاصرون في مخيم الشهيد رستم جودي".

وأعرب إبراهيم عن موقفه من حصار مخيم مخمور بالقول: "نحن نرفض هذه السياسة المخطط لها، فمن جهة يحاصرون مخمور ومن جهة أخرى يحاصرون الشهباء وأحياء الأشرفية والشيخ مقصود، ونحن بتكاتفنا سنكسر هذا الحصار".

المواطن بوزان دالي أكد أن "الحصار المفروض على مخيم الشهيد رستم جودي هو حصار على الكرد أجمع".

وأشار إلى معاناة أهالي مخمور، بالقول: "فشلوا من قبل في إبادة هذا الشعب المغوار، واليوم يحاولون عن طريق فرض الحصار عليهم تشتيتهم وتهجيرهم ليغيروا جغرافية المنطقة، فأهل مخيم الشهيد رستم جودي سبق أن ذاقوا الويلات بعدما أحرقت دولة الاحتلال التركي قراهم، واليوم يحاول الجيش العراقي تجديد ذلك بحصاره للمخيم".

"لا تستسلموا"

أما المواطنة أمينة ياسين فتوجهت إلى أهالي مخمور بهذه الرسالة: "نحن خلفكم، لا تستسلموا واتخذوا المقاومة درباً لكم، وكونوا شوكة في حلوق الغزاة، ولقنوهم بمقاومتكم لحصارهم دروساً في التضحية والفداء يشهد لها التاريخ".

من جانبه، نوّه المواطن أوصمان سمي إلى اجتماعات الأنظمة الحاكمة للمنطقة، وأوضح: "اليوم يجرون الكثير من الاجتماعات والهدف منها كسر إرادة شعب المنطقة التي كسرت حاجز الخوف".

وأكد أن محاولات تطويق مخيم مخمور ستفشل، وأضاف: "شعب المنطقة خرج للساحات تضامناً مع أهل مخيم الشهيد رستم جودي".

(ن ك/ س ر)

ANHA