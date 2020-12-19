متظاهرون... لن نسمح بإعادة سيناريو 2014 بحق المجتمع الإيزيدي

خرج المئات من أهالي ناحية الدرباسية وزركان في مظاهرة حاشدة، تعبيرًا عن رفضهم لاتفاقية بغداد-هولير، وإرسال بغداد قواتها إلى منظمة شنكال.

وتجمّع الأهالي أمام مركز الشبيبة الثورية السورية في الناحية حاملين لافتات كتب عليها "لا لاقتتال الإخوة... حان وقت الوحدة الوطنية"، بالإضافة الى رفع صور الشهداء الذين استشهدوا في شنكال.

وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسة في الناحية وصولًا إلى ساحة الشهداء، وردد المتظاهرون الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال.

وفي ساحة الشهداء وقف الجميع دقيقة صمت، وتحدث باسم أهالي الناحيتين، المواطن سليمان حاج منصور قائلًا "نحن نمر بمرحلة حساسة جدًّا، والهدف الرئيسي من كل ما يحصل في شنكال هو منع المجتمع الإيزيدي إدارة نفسه بنفسه، وهي مؤامرة نظمها الاحتلال التركي لإعادة سيناريو عام 2014".

وأشار حاج منصور إلى أنه وبعد دفاع الكريلا عن مناطق شنكال عقب هجمات داعش، ومساعدتها الشنكاليين في تنظم أنفسهم "والآن يحاول أردوغان بالتعاون مع حكومتي بغداد والإقليم النيْل من إرادة وعزيمة الشعب الإيزيدي الذي عانى الويلات من الظلم والإبادة على مرّ السنوات".

وشدد حاج منصور في نهاية كلمته، على أن الشعب الإيزيدي وجميع الشعب الكردي لن يسمحوا بإعادة شنكال إلى عام 2014 "لأن الشعب عانى بما فيه الكفاية، لذلك سيناضل ويدافع في سبيل تحقيق أمنه وأمانه".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال، وتمجد الشهداء.

(آ ح/هـ ن)

ANHA