متظاهرون إسرائيليون ينزلون إلى الشوارع  

نزل المتظاهرون إلى الشوارع في إسرائيل، صباح اليوم، فيما يسمونه بـ "يوم المقاومة"، ضد تحركات الحكومة لإقرار مشروع قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل، حسب ما نقلته شبكة CNN.

وكشفت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها منظمو الاحتجاج والشرطة الإسرائيلية، متظاهرين في شوارع تل أبيب وبيتاخ تكفا وبئر السبع، من بين مدن أخرى، بما فيها المحكمة العليا بالقدس.

وقال المنظمون إنهم أغلقوا طريق أيالون السريع الرئيس في تل أبيب، وأكدوا أن الشرطة لن تتمكن من إخلاء الطريق بسبب عدد المتظاهرين، ويعتزم المتظاهرون الاحتجاج في مطار بن غوريون الدولي في وقت لاحق.

وتأتي المظاهرة في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، لدفع بند رئيس في مشروع القانون.

وصوّت المشرعون الإسرائيليون الإثنين، على تجريد المحكمة العليا من سلطة إعلان إجراءات الحكومة "غير المعقولة" في أول ثلاث عمليات تصويت مطلوبة لتحويل مشروع القانون إلى قانون.

وجاء التصويت بـ 64 صوتاً مقابل 56 صوتاً، ويحظى ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ 64 مقعداً في الكنيست، المؤلف من 120 مقعداً.

في حين أن معارضي القانون يصفونه بالـ "انقلاب"، ويقولون إنه يهدد بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية من خلال إزالة أهم رقابة على الإجراءات الحكومية.

وتجمّع المتظاهرون في الشارع وداخل الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، قبل التصويت، وأظهر مقطع فيديو عدداً من المتظاهرين جالسين على الأرض في الداخل، قبل أن يتم جرهم بعيداً من قبل السلطات.

وأشاد رئيس الكنيست أمير أوحانا، من حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، بالطريقة التي تم بها التعامل مع الوضع، وقال مغرداً: "إنني أؤيد وأثني على ضابط وحراس الكنيست وأعضاء الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة المخالفين بعرقلة الجلسة الكاملة للكنيست، وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني".

(س ع)