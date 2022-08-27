متظاهرون في قامشلو: حرب الشعب الثورية أساس لتكليل نضالنا بالنصر

تنديداً بهجمات وجرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، خرج أهالي مدينة قامشلو في مظاهرة تأكيداً على الاستمرار في المقاومة والنضال حتى دحر الاحتلال من الأراضي السورية، كما عبّر أطفال الشهداء في كل من ناحيتي كركي لكي وديرك التابعتين لمقاطعة قامشلو عن استيائهم من الهجمات التركية على مناطقهم عبر تنظيم وقفة احتجاجية شارك بها العشرات من الأطفال.

وخرج أهالي مدينة قامشلو في مظاهرة، انطلقت من دوار الشرق الواقع شرق المدينة، وجابت الشوارع الرئيسة للمدينة، وسط ترديد الأهالي للشعارات التي تدين وتندد بهجمات الاحتلال التركي، وتؤكد دعمهم للقوات العسكرية ضد هجمات الإبادة، إلى جانب رفع صور ضحايا هجمات دولة الاحتلال التركي من الأطفال.

ورفع المتظاهرون أعلام حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، ومؤتمر ستار، وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وحركة الشبيبة الثورية السورية، إلى جانب رفع صور القائد أوجلان ويافطات كتب عليها "لا لقتل الأطفال"، الأطفال هم أمل المجتمع"، "مناطقنا أمنة لا تحتاج لإرهابكم"، "لا للتغيير الديمغرافي".

وبعد الوصول لدوار سوني، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، عايد إبراهيم، أشار خلالها إلى تصاعد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وارتكاب الجرائم بحق مواطنيها.

ودعا عايد إبراهيم شعب شمال وشرق سوريا لتصعيد المقاومة، وقال: "علينا رفع وتيرة النضال والمقاومة أمام الجرائم التركية، وتنظيم صفوفنا، بهذه الطريقة نستطيع ردع الهجمات وإفشال مخططات الإبادة بحق شعب شمال وشرق سوريا".

ولفت عايد إلى أن فشل مخططات تركيا الهادفة إلى كسر إرادة الشعب في شمال وشرق سوريا دفعه إلى استخدام العملاء والجواسيس واللجوء إلى أساليب الحرب الخاصة، وتابع: "ازدادت في الفترة الأخيرة هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطقنا وعندما فشلت لجأت إلى أساليب الحرب الخاصة، وتعيين عملاء وجواسيس، واستخدام الادعاءات الكاذبة ضد المنطقة عبر إعلامها لكسر إرادتنا".

وفي الختام، أكد عايد إبراهيم، "عن طريق اتخاذ مبدأ حرب الشعب الثورية أساساً في النضال يستطيعون تكليل نضالهم بالنصر على هجمات الاحتلال التركي".

كركي لكي وديرك

وفي نفس السياق، احتج أطفال الشهداء عبر تنظيم وقفة احتجاجية في كل من ديرك وكركي لكي تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مدن ومناطق شمال وشرق سوريا وقصفه عبر الطائرات المسيّرة واستهدافه للأطفال.

ونظّمت الفعاليتان أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في الناحيتين، وسط مشاركة العشرات من أطفال الشهداء. ورفع الأطفال خلال الوقفة الاحتجاجية يافطات كتب عليها "على المجتمع الدولي وقف الإرهاب التركي"، "قاتل أردوغان"، "لا لقتل الطفولة" إلى جانب رفع صور استهداف الأطفال من قبل الاحتلال التركي.

هذا واستهدفت دولة الاحتلال التركي في 18 آب الجاري، مركزاً خاصاً لتعليم الفتيات تحت رعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة على الطريق الواصل بين تل تمر والحسكة، عبر طائرة مسيّرة، أسفر عن استشهاد أربع فتيات وإصابة 11 أخريات.

(آ)

ANHA