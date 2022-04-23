متظاهرون في جل آغا يشددون على ضرورة تصعيد النضال في وجه سياسات الإبادة والخيانة

خرج اليوم، الآلاف من أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، في مظاهرة حاشدة دعماً لمقاومة الكريلا في جبال كردستان، وتنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK).

وانطلقت المظاهرة من ساحة الكراج وسط الناحية، رفع خلالها المتظاهرون صور القائد أوجلان وصور الشهداء، وأعلام حزب العمال الكردستاني.

جابت المظاهرة السوق المركزي، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتدين خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني (لتسقط الخيانة).

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار الشهيد معصوم وسط جل آغا، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، الذي حيّا في بداية حديثه مقاومة الكريلا في جبال كردستان.

وأشار إلى أن "تركيا تحاول استغلال الموقف الدولي لإعادة حقبته العثمانية عبر ضرب القضية الكردية والمشروع الديمقراطي". وأكد أن هذه المحاولات مصيرها الفشل بفضل نضال ومقاومة الشعوب.

من جهتها، لفتت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، هندرين سينو، إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباشور وشنكال هي محاولة لإنهاء القضية الكردية واحتلال المزيد من المناطق، داعية إلى التكاتف والانتفاضة في وجه سياسات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي وشركاؤها.

في الختام، شجبت هندرين سينو، مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واعتبرته "خيانة عظمى للكرد والقضية الكردية".

(كروب/آ)

ANHA