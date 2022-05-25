متظاهرو عفرين يسلمون رسالة لمركز المصالحة الروسية والأخير يعد بالاستجابة لمطالبهم

وتجمع الآلاف من أهالي إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان، على الطريق الواصل بين قرية الوحشية وناحية فافين، في مقاطعة الشهباء، حاملين صور شهداء المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي المنطقة، ولافتات كتب عليها" التغيير الديمغرافي والمستوطنات وإعادة التوطين جريمة بحق شعوب المنطقة وتاريخها "،" لا للمؤامرة التركية وبناء المستوطنات العنصرية"،" يسقط الاحتلال التركي ويسقط أردوغان وعاشت سوريا ديمقراطية"،" النصر حليفنا".

وانطلقت التظاهرة بترديد شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة أهالي عفرين، وهتافات تستنكر الصمت الدولي حيال السياسة التي تمارسها تركيا في الشمال السوري وعفرين تحديداً عبر بناء مستوطنات.

ومع وصول المتظاهرين إلى مركز المصالحة الروسية الواقع في قرية الوحشية التابعة لناحية فافين، قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم برخدان نائلة عيسى بياناً باسم الأهالي باللغة العربية جاء فيه:

"لاشك أن صمت الدول الكبرى ذات النفوذ عن أعمال التدخل في شؤون الدول والابتزاز ودعم الإرهاب الذي تقوم به تركيا حالياً وعدم اتخاذ مواقف صارمة إزاءها وذلك مراعاةً لحسابات ومصالح مرحلية تخص تلك الدول هو قطعاً أمر ليس في محله ويحمل في طياته أخطاراً جمة، ولابد أن يؤدي في قادم الأيام إلى ضرب السلم والاستقرار وحلول الإرهاب على أعتاب دولهم.

إن الفاشية التركية التي بنت أركانها على الاستعلاء و الشوفينية والتي لا تخفي أطماعها التوسعية في أراضي الدول المجاورة معتمدةً على ما يسمى الميثاق الملي الذي يعتبر الأراضي الموجودة في شمال العراق وسوريا أراضٍ تاريخية لها , وبهذا فإن دعواتها لتأسيس ما يسمى المنطقة الآمنة وبناء المستوطنات في الشمال السوري وخاصةً في عفرين والتي هي في حقيقتها قواعد تركية متقدمة داخل العمق السوري بغرض فرض واقعٍ ديمغرافيٍ جديد هو جريمةٌ أخرى بحق جميع السوريين باختلاف مكوناتهم ويجعل من عودة الوئام بين أطيافهم أبعد من أي وقتٍ مضى , وستتحول تلك المستوطنات إلى ملاذٍ آمن لتفريخ المتطرفين الذين سيزجُ بهم في أي ساحة حربٍ تخدم مصالح تركيا .

اليوم وباسم مهجري عفرين والشهباء ندين ونستنكر التلويح والتهديد بالعمل العسكري الموجه لأي منطقة من مناطق الشمال السوري وندعو دولة روسيا الاتحادية بوصفها أحد الدول الضامنة للقيام بدورها:

بالضغط على الحكومة التركية لإنهاء احتلالها للأراضي السورية ومنع أي عدوان جديد، وإيقاف ما يسمى إنشاء المناطق الآمنة وعمليات التوطين المرافقة بغرض التغيير الديمغرافي في مناطق الشمال السوري وعفرين."

وبعد قراءة البيان تم تشكيل وفد من خمسة أعضاء من ممثلي الإدارة الذاتية ووجهاء العشائر والمسؤولين عن إدارة المخيمات وهم كل من (آزاد رشو – محمود علي – شيخو إبراهيم – ذكية عثمان – إسماعيل موسى)، والتقى أعضاء الوفد مع الجنرال الروسي وتم تسليمه رسالة تتضمن مطالب الأهالي حول إخراج المحتل التركي من مقاطعة عفرين المحتلة ووقف عمليات بناء المستوطنات.

وبعد خروج الوفد من المركز الروسي صرح للأهالي بأن الجنرال الروسي وعدهم بالوقوف على مسألة المستوطنات التي تبنى في عفرين والمناطق المحتلة، كما وأضاف أن القوات الروسية لن تسمح بأي هجوم تركي على مقاطعة الشهباء، وأشار إلى أن الجنرال وعد بإيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة عفرين.

(كروب/ ك)

ANHA