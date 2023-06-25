متظاهرات ضد الاحتلال: لن نترك أرضنا

نُظمت في مدينة قامشلو اليوم، مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وتحدثت متظاهرات إلى وكالتنا وأعربن عن استنكارهن لهذه الهجمات وإدانتهن لها.

وأدانت شاها خليل، الهجمات الاحتلالية بشدة، وذكرت أن هدف دولة الاحتلال التركي منها هو تهجير الأهالي وإخلاء المنطقة من سكانها، لذلك تستهدف قياديات ثورة المرأة وشخصياتها البارزة.

وأشارت شاها إلى أنهن سيتمسكن بثورتهن مهما حصل، ويصمدن أمام الهجمات حتى النهاية.

وأوضحت، صباح محمد، أن هجمات دولة الاحتلال التركي لا ترهبهم، وتابعت قائلة: "نحن الأمهات، سنستمر بالمقاومة جنباً إلى جنب مع مقاتلينا مهما حصل".

أما المتظاهرة سلمى محمد، فقد أكدت على أن موقفهن حيال هجمات دولة الاحتلال لن يتغير، وقالت: "نحن لا نخاف من الهجمات، سنناضل في الساحات ونقاوم على الدوام. وأهالي المنطقة يقفون صفاً واحداً ضد هذه الهجمات".

وأدانت، فريال حسن، أيضاً الهجمات، وأعربت عن موقفها قائلةً: "سنقاوم ما حيينا ولا يمكن لأي هجومٍ أن يوقفنا. لن نترك أرضنا مهما فعلت الدولة التركية وسنفي بوعدنا لشهدائنا على الدوام".

(ه أ/ر)

ANHA