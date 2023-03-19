متورطان في التنقيب عن الآثار في قبضة قوى الأمن الداخلي

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، فإن قوات مكافحة الجريمة التابعة للقوى توصلت "لشخصين متورطيْن بالعمل في التنقيب عن الآثار، وأُلقت القبض عليهما بعد دراساتٍ حثيثة الخميس 9 آذار/مارس، كما ضُبِطَ بحوزتهما عدَّة أدوات يستخدمانها في عملهما".

وأثناء التحقيق معهما اعترفا بعمليات التنقيب التي يسعيان من خلالها لإخراج القطع الأثرية؛ بهدف المتاجرة بها وبيعها لقاء مبالغ مالية، لتقوم القوات بتحويلهما بالإضافة إلى الأدوات المضبوطة إلى هيئة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. على ما أفاد الموقع.

(س ر)