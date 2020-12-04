ومع اشتداد الصراع الأخير في قره باغ، زادت كراهية حركة الذئاب الرمادية التركية المتطرفة للأرمن، خاصة في ألمانيا، حسبما ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية.

وبناءً على ذلك، أرسل المتطرفون الأتراك مؤخرًا العديد من رسائل التهديد إلى الأرمن الذين يعيشون في ألمانيا، حيث تلقّى الأرمن الذين يعيشون في مدن هاناو وأوسنابروك وهامبورغ رسائل تهديد بالقتل.

ويُذكر أن هناك زيادة كبيرة في عدد هذه الرسائل، خاصة بعد الحرب الأخيرة في منطقة قره باغ.

وفي هذا السياق، قال المحامي إلياس أويار للصحيفة إن الأرمن الذين يعيشون في كولونيا وبرلين تعرضوا للتهديد بالقتل من خلال مكالمات أُجريت من أرقام الهواتف نفسها.

وبعد زيادة رسائل التهديد، كتب أسقف الكنيسة الأرمنية في ألمانيا سيروفبي إيسخانيان، رسالة موجهة إلى وزير الداخلية في شمال الراين- وستفاليا، هربرت رول، أعرب فيها عن مخاوف الأرمن الذين يعيشون في البلاد.

ولفت إيسخانيان الانتباه إلى الحملات التي يشنها المتطرفون الأتراك الذين استخدموا النزاعات في قره باغ كذريعة.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ)، قد صادق في وقتٍ سابق، على طلب مشترك مقدّم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، لحظر هذه المنظمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الاستخبارات الداخلية الألمانية، في تقرير لها، إن حركة الذئاب الرمادية نشرت أفكار قومية يمينية متطرفة، مشيرةً إلى أن الحركة لها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا، الذي يشكل تحالفًا حكوميًّا مع حزب العدالة والتنمية، ويرأسها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي وقتٍ سابق، حظرت الحكومة الفرنسية حركة الذئاب الرمادية التركية القومية، وذلك بعد ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف في فرنسا.

ويعدّ هذا التنظيم الأخطر تطرفًا بين التنظيمات التي ترعاها تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان خارج تركيا، حيث نفّذ عدة اغتيالات سياسية بحق معارضين أتراك وكرد، بالإضافة إلى محاولات اختراق الدوائر السياسية والأمنية في دول العالم.

(م ش)