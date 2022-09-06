مطلوب ينشط لصالح داعش في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

وحسب القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، "فإن الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية، وبمشاركة من قوات التحالف الدولي، نفذت عملية أمنية داخل مدينة الحسكة، استهدفت فيها مطلوباً ينشط في أعمال لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي".

وأكدت أن "العمليّة جرت في شارع القامشلي بمدينة الحسكة، حيث تم مداهمة منزل المطلوب الذي يتعاون مع تنظيم “داعش” الإرهابي في نقل وتحويل الأموال من وإلى قادته وخلاياه النشطة في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، وألقي القبض عليه، ثم جرى نقل المطلوب إلى حي “المفتي” في مدينة الحسكة، حيث يملك مكتباً لتحويل الأموال، وتم تفتيشه وصودرت معدّات إلكترونيّة كانت بحوزته".

مضيفة "العمليّة تأتي بالتزامن مع العملية الأمنية "الإنسانية والأمن" الجارية لتأمين مخيم الهول، وضمن إطار الجهود المشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، وتجفيف مصادر تمويله، ومنع خلاياه من العبث بأمن واستقرار شمال وشرق سوريّا أو تقويض جهود تثبيت استقرارها".

(ل م)