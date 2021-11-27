وصنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا، باعتباره فيروسًا شديد العدوى ومثيرًا للقلق، في حين سارعت شركات أدوية عالمية إلى البحث لمعرفة فعالية لقاحاتها بمواجهة المتحور الجديد.

واتخذ العديد من الدول العربية إجراءات صارمة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أطلقت عليه تسمية "أوميكرون".

والإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بشأن المتحور الجديد يعد أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.

وفي هذا السياق، قررت عدة دول عربية وغربية تعليق رحلاتها من وإلى جنوب أفريقيا بؤرة اكتشاف "أوميكرون"، من بينها المغرب التي علقت الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وفرنسا باتجاه المملكة، بدءًا من يوم الأحد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، عند الساعة الحادية عشرة ليلًا و59 دقيقة.

وأعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين عن إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء، بإدراج 6 دول على القائمة بناء على توصية الفريق الوطني الطبي. والدول هي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، ليسوتو، وإسواتيني.

كما علقت السعودية الرحلات الجوية القادمة من 7 دول بسبب مخاوف تتعلق بمتحور كورونا الجديد. والدول هي جمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية نامبيا، وجمهورية بوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني.

من جهته، قرر الأردن منع دخول غير الأردنيين القادمين إليه من جمهورية جنوب أفريقيا ودول محيطة بها، ويشمل قرار وزارة الداخلية، الذي اتخذته بناء على توصية وزارة الصحة، اتخاذ إجراءات احترازية بحق القادمين من دول: جنوب أفريقيا، وليسوتو، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتيني، وبتسوانا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم رفع درجة الاستعداد في المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، بهدف التأكد من السلامة الصحية لجميع الوافدين. كما تم تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا.

كذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارًا من الإثنين الموافق 29 نوفمبر.

وفي الكويت، أكد الطيران المدني على ضرورة تقديم شهادة فحص PCR سلبية والالتزام بإجراءات المحصنين وغير المحصنين قبل الوصول، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن عالم فيروسات بلجيكي بارز كان قد أعلن في وقت سابق، عن أن شخصًا عاد مؤخرًا إلى القارة العجوز من بلد عربي، أصبحت حالة إصابته بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في أوروبا، الأولى من نوعها.

وأكد عالم الفيروسات، مارك فان رانست، الذي يعمل مختبره بالتعاون الوثيق مع هيئة الصحة العامة في بلجيكا، أن المسافر الذي أعلنت الحكومة البلجيكية في وقت سابق من اليوم عن تشخيص إصابته بالسلالة B1.1.529 (أوميكرون)، عاد إلى البلاد من مصر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وظهرت أعراض العدوى لديه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر.

(د ع)