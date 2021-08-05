مثقفون: نحن بحاجة إلى الوحدة بدلاً من التفاوض مع الأعداء ضد الكرد

منذ أواخر شهر نيسان/أبريل من العام الحالي وجيش الاحتلال التركي يشن هجمات على مناطق باشور كردستان، بتنسيق مع حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدفع قواته لمحاصرة مناطق قوات الدفاع الشعبي وشن هجمات عليهم.

مثقفون من ناحية الدرباسية، أشاروا إلى أن الوحدة الكردية لن تتحقق في ظل مساندة بعض الأحزاب الكردية لأعداء الشعب الكردي وعليهم الابتعاد عن فعل ذلك أولاً.

الكاتب وعضو اتحاد المثقفين في ناحية الدرباسية أحمد سليمان قال "إن الاحتلال التركي دائما يهاجم ويستهدف أبناء الشعب الكردي أينما وجد، فعندما أسست جمهورية مهاباد في عام 1946 حارب البرزاني إلى جانب القاضي محمد وأسسوا هذه الجمهورية لم يقول أحد لملا مصطفى البرزاني أن هذه الأرض ليست أرضك، بل اتّحد الكرد وقاوموا، ولكن اليوم ما نراه أن بعض الأحزاب في باشور كردستان تعمل من أجل مصالحها السياسية التي تخدم أعداء الشعب الكردي، بدلاً من الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الكردي في وجه الأعداء".

هذه المرحلة تحتاج الدعم والمساندة

وأضاف:" المرحلة التي يمرّ بها الشعب الكردي هي مرحلة حساسة جداً، لكن نحن نشاهد أن بعض الأحزاب في جنوب كردستان تقوم بالجلوس مع أعداء الشعب الكردي وتتفاوض معهم ضد شعبهم، هذه المرحلة تحتاج إلى الدعم والمساندة بينما نرى العكس.

وطالب سليمان الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلاً: "الحزب الديمقراطي ليس حزباً جديداً هو أيضاً قاوم وأعطى الكثير من الشهداء يجب أن لا ينسوا تضحيات هؤلاء الشهداء يجب أن يساندوا إخوانهم الكرد ضد عدو مثل الاحتلال التركي".

ينهزم الاحتلال دائماً أمام إرادة الشعب

وبدوره قال الكاتب أكرم درويش:" منذ هجوم الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وهذه الهجمات لم تنتصر بفضل مقاومة قوات الكريلا الذين يحاربون ويناضلون في الجبال بهدف الدفاع عن أراض كردستان، وتابع قائلاً: ينهزم الاحتلال التركي دائما أمام إرادة هذا الشعب".

وأضاف: "إن القيادي مراد قريلان نبّه الكثير من المرات حزب الديمقراطي الكردستاني وأبناء الشعب الكردي وطلب منهم ألّا ينجرّوا وراء الفتن التي تهدف تركيا لافتعالها، وأكد أنهم لا يريدون اقتتال الكردي".

وأكد درويش أن حكومة جنوب كردستان لا يهمها مصير الشعب الكردي بل تعمل من أجل مصالحها الاقتصادية مع تركيا.

على الأحزاب في باشور إعادة النظر في سياستها

وتطرق درويش إلى توقف الحوار الكردي قائلاً:" طالما بعض الأحزاب تعمل مع تركيا لن تصل هذه الحوارات إلى نتيجة:" على هذه الأحزاب أن تعيد النظر في سياساتها وتعمل لصالح أبناء شعبه.

واختتم الكاتب أكرم دوريش قائلاً :"مسؤولية ومصلحة الشعب الكردي تقع على عاتق الأحزاب الكردية والمثقفين والفنانين فيجب أن نعمل إلى جانب بعضنا البعض ونعمل على ضرورة توحيد الكرد وعدم الانجرار وراء المخططات التي تُحاك ضد أبناء الشعب الكردي.

(سـ)

ANHA